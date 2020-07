【有線新聞】

特朗普總統提議推遲11月總統大選。

特朗普在社交網站提到,因疫情關係部分州分容許選民在大選中郵遞投票,但指這個方法已經證實是個「災難」,容易令外國介入導致點票不準確,甚至舞弊情況出現,令美國蒙羞。

他提議押後大選,直至確保選民能夠正當和安全地投票為止。

加州等地因應疫情早前提出向選民郵寄選票,但仍然會設置票站讓選民到場投票。

