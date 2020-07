【KTSF】

6月底聖荷西Coyote Road發生兩起金項鍊搶案,警方逮捕到一名嫌犯。

聖荷西警方在7月23日逮捕到嫌犯Malik Jackson,另一名嫌犯仍在逃。

Jackson涉嫌在6月28及30日分別在Coyote Road附近,對一名慢跑者及在自家院子做園藝的人搶他們脖子上的金項鍊,受害人都是亞裔。

警方呼籲市民提供線索,匿名舉報熱線是(408) 947—7867,成功協助警方破案的人士有機會獲得獎金。

