San Mateo縣終失守列州監察名單（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣周三都被列入州府的監察名單，即是現時灣區所有縣都在州府監察名單內。

San Mateo縣原本是灣區唯一一個不在監察名單的縣，但最終都失守，因為縣內的患病率持續上升，以14日平均率計，患病率是每十萬人有110.4人染疫，州府的指標是不超過100。

San Mateo縣如果連續3日在州府的監察名單內，就必須跟隨灣區其他縣的步伐，在本星期六起再次關閉室內服務商業，包括購物商場、健身室、理髮店和修甲店等個人護理商業，以及非必要行業的辦公室等。

San Mateo縣府經理Mike Callagyy說：「這是意料之內的事，絕不驚訝，我們都應付得起，我們相信在住院人數方面可以改善，但醫院到現時還應付得到。」

縣府表明，預期星期六前患病率都不會下降，敦促商戶和社區為收緊限制作好準備。

有San Mateo縣的理髮師表示，雖然對縣府反覆重開和關閉措施感到麻煩，但其實有心理準備會再關閉商店，但是她表示，不會考慮在戶外幫人剪髮。

Revolution髮型屋理髮師潘淩（Ling Pan ）說：「戶外只可以剪髮，不能做染髮等工作，說實話髮廊是要靠染髮等工作才賺到錢，剪頭髮不是不賺錢，但不合理，我為何要交屋租去街上剪髮，你又要做好多不同措施，去做戶外剪髮，我不會做，我覺得不值我去，用支出的錢去做，將來縣府又說可能會重開。」

San Mateo縣確診個案達5,306宗，死亡人數有118人，確診率5.2%。

另外，加州周三的單日死亡人數升幅都破新高，多197人死亡，累計死亡人數達8,729人，總確診個案達47.4萬宗，目前在加州至少有38個縣在州府的監察名單內，佔全州九成人口。

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