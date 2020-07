San Mateo縣終失守列州監察名單（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣周三都被列入州府的監察名單,即是現時灣區所有縣都在州府監察名單內。

San Mateo縣原本是灣區唯一一個不在監察名單的縣,但最終都失守,因為縣內的患病率持續上升,以14日平均率計,患病率是每十萬人有110.4人染疫,州府的指標是不超過100。

San Mateo縣如果連續3日在州府的監察名單內,就必須跟隨灣區其他縣的步伐,在本星期六起再次關閉室內服務商業,包括購物商場、健身室、理髮店和修甲店等個人護理商業,以及非必要行業的辦公室等。

San Mateo縣府經理Mike Callagyy說:「這是意料之內的事,絕不驚訝,我們都應付得起,我們相信在住院人數方面可以改善,但醫院到現時還應付得到。」

縣府表明,預期星期六前患病率都不會下降,敦促商戶和社區為收緊限制作好準備。

有San Mateo縣的理髮師表示,雖然對縣府反覆重開和關閉措施感到麻煩,但其實有心理準備會再關閉商店,但是她表示,不會考慮在戶外幫人剪髮。

Revolution髮型屋理髮師潘淩(Ling Pan )說:「戶外只可以剪髮,不能做染髮等工作,說實話髮廊是要靠染髮等工作才賺到錢,剪頭髮不是不賺錢,但不合理,我為何要交屋租去街上剪髮,你又要做好多不同措施,去做戶外剪髮,我不會做,我覺得不值我去,用支出的錢去做,將來縣府又說可能會重開。」

San Mateo縣確診個案達5,306宗,死亡人數有118人,確診率5.2%。

另外,加州周三的單日死亡人數升幅都破新高,多197人死亡,累計死亡人數達8,729人,總確診個案達47.4萬宗,目前在加州至少有38個縣在州府的監察名單內,佔全州九成人口。

