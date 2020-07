研究指疫情下不少美國人患創傷後壓力症候群（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

新冠病毒肺炎大流行已經經歷數月,全球疫情至今仍然嚴峻,除了改變了大家的日常生活之外,有新研究還指出,不少美國人可能因為疫情患上創傷後壓力症候群。

因為疫情大家都需要居家抗疫、隔離以及保持社交距離,還有人承受失業,有些人害怕自己會感染病毒,數個月以來大家都過得以往疲累。

Case Western Reserve大學的創傷中心創始人Megan Holmes領導一個針對1,200名美國人的研究顯示,疫情給民眾帶來巨大的壓力。

Holmes說:「大流行有大壓力,大約有85%的人患有一種或多種PTSD創傷後壓力症候群的癥狀,而且有28%的人符合PTSD的診斷標準。」

Holmes指出,癥狀會讓患者重新出現不想再想起的回憶,有負面的想法或情緒、會有逃避痛苦的感覺,以及有改變對這些感覺的反應。

Holmes說:「在這場大流行病中,我們蒙受巨大損失,我不一定要談及巨大的人命損失,我們也不能像以往那樣生活。」

Holmes提出了一個自顧計劃,來幫助減少自身的壓力,就是找辦法暫停去看新聞和社交媒體,做些自己享受的活動,用視像聊天軟件聯繫家人朋友,或者在保持社交距離之下和鄰居聊天。

她指出,維持這種聯繫是目前大家能夠做的最重要一環,如果確實無法減少壓力,就要尋找專家幫忙。

