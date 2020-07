【有線新聞】

美國火星探測車「毅力號」順利發射升空。

「毅力號」由擎天神5號火箭搭載,當地周四早上在佛羅里達州卡納維拉爾角空軍基地升空,預計明年2月著陸火星,逗留最少一個火星年,即是相當於地球上近兩年,主要任務包括尋找有否古代生命線索、採集並儲存地質樣本,以便日後展開其他任務時帶回地球。

探測車亦配備火星專用直升機,將會測試在空氣稀薄的火星上是否可以猶如在地球上在半空懸停或穩定飛行。

