舊金山Muni巴士上發生打人事件,歹徒向事主吐口水,又打到事主面部骨折,警方拘捕了疑犯。

警方表示,上星期六早上10點幾接報到Market街夾Drumm街,處理一宗Muni巴士上的打鬥案件。

男事主表示,案發時,他剛剛坐在巴士裡,一個男人無端與事主發生爭執,歹徒期間向事主吐口水,又多次拳打事主的臉,導致他骨折。

警方表示,男事主拉扯歹徒的頭髮,對方才停手。

警方透過巴士上的閉路電視認出疑犯,周二在Turk街拘捕了他。

22歲疑犯Jacob Burton面對使用致命武器襲擊他人,以及導致他人身體嚴重受傷的控罪。

警方表示,被打的事主不是亞裔,相信案件與種族問題無關。

