遇襲Muni亞裔司機稱若再遇拒戴口罩乘客仍會出聲（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

上星期三，舊金山Muni一名亞裔司機在巴士上要求3名乘客戴口罩，反而遇襲，並受到涉及種族歧視的字句辱罵，本台聯絡到該名司機，他表示雖然心有餘悸，但下一次再見到乘客不戴口罩，他同樣會出聲。

遇襲的司機是越南裔，做了Muni公車司機兩年多，事主希望將自己的身分保密。

事主表示，當日下午，他駕駛9號巴士去到Market街夾7街，有3名非洲裔青年上車，司機留意到他們沒有戴口罩，於是在車上廣播，呼籲他們戴口罩。

事主說：「我說，如果你想留在巴士上，就要遮蓋面部，當他們聽到廣播後，就戴上口罩，我開多一個路口後，又見到他們將口罩除下。」

司機於是又再廣播，3名乘客再次戴上口罩，巴士行駛幾個路口後，乘客又將口罩除低，司機隨後再廣播多次。

事主指出，這個時候，其中一名乘客上前，說他不需要戴口罩，因為他沒有新冠病毒，並指司機是亞裔，他才可能是有病毒的那一個。

事主說：「當我聽到，我覺得他們無知，我感到傷心及憤怒，我的族裔根本與這個病，這種病毒無關。」

事主表示，因為該3名乘客最後都不肯配合指令，他於是將巴士停在11街夾Division街，請所有乘客下車。

司機當時見到其中一名不肯戴口罩的乘客走到巴士尾部，打開了裝置電源開關的間隔，司機擔心會釀成更嚴重的意外，於是上前查看。

這個時間，該名乘客就兩度向司機吐口水，並在背包中拿出一支棒球棍，打司機右手的手指及右腳。

司機表示，他當時成功搶走那支棒球棍，但施襲者隨即向他面部揮拳，然後逃走。

事主表示，雖然現在仍覺得心有餘悸，但下次遇到相同情況，他一樣會要求乘客配合。

事主說：「我一定要這樣做，因為這是健康問題，不只是巴士上其他乘客有危險，我都有受感染的危險，也不只是我，與我同住的家人都有危險。」

事主現在仍在休養當中，他表示，交通局至今仍未有人聯絡過他，暫時只有市參事佩斯金的辦公室接觸他，他希望交通局可以在一些經常因乘客不戴口罩而發生爭執的路線上，加派保安員保護司機及乘客。

警方向本台表示，相信司機的族裔身分，並不是引致該名乘客施襲的動機，因此認為案件不涉及仇恨犯罪，暫列作嚴重襲擊及違反衛生指令調查。

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