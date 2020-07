遇襲Muni亞裔司機稱若再遇拒戴口罩乘客仍會出聲（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

上星期三,舊金山Muni一名亞裔司機在巴士上要求3名乘客戴口罩,反而遇襲,並受到涉及種族歧視的字句辱罵,本台聯絡到該名司機,他表示雖然心有餘悸,但下一次再見到乘客不戴口罩,他同樣會出聲。

遇襲的司機是越南裔,做了Muni公車司機兩年多,事主希望將自己的身分保密。

事主表示,當日下午,他駕駛9號巴士去到Market街夾7街,有3名非洲裔青年上車,司機留意到他們沒有戴口罩,於是在車上廣播,呼籲他們戴口罩。

事主說:「我說,如果你想留在巴士上,就要遮蓋面部,當他們聽到廣播後,就戴上口罩,我開多一個路口後,又見到他們將口罩除下。」

司機於是又再廣播,3名乘客再次戴上口罩,巴士行駛幾個路口後,乘客又將口罩除低,司機隨後再廣播多次。

事主指出,這個時候,其中一名乘客上前,說他不需要戴口罩,因為他沒有新冠病毒,並指司機是亞裔,他才可能是有病毒的那一個。

事主說:「當我聽到,我覺得他們無知,我感到傷心及憤怒,我的族裔根本與這個病,這種病毒無關。」

事主表示,因為該3名乘客最後都不肯配合指令,他於是將巴士停在11街夾Division街,請所有乘客下車。

司機當時見到其中一名不肯戴口罩的乘客走到巴士尾部,打開了裝置電源開關的間隔,司機擔心會釀成更嚴重的意外,於是上前查看。

這個時間,該名乘客就兩度向司機吐口水,並在背包中拿出一支棒球棍,打司機右手的手指及右腳。

司機表示,他當時成功搶走那支棒球棍,但施襲者隨即向他面部揮拳,然後逃走。

事主表示,雖然現在仍覺得心有餘悸,但下次遇到相同情況,他一樣會要求乘客配合。

事主說:「我一定要這樣做,因為這是健康問題,不只是巴士上其他乘客有危險,我都有受感染的危險,也不只是我,與我同住的家人都有危險。」

事主現在仍在休養當中,他表示,交通局至今仍未有人聯絡過他,暫時只有市參事佩斯金的辦公室接觸他,他希望交通局可以在一些經常因乘客不戴口罩而發生爭執的路線上,加派保安員保護司機及乘客。

警方向本台表示,相信司機的族裔身分,並不是引致該名乘客施襲的動機,因此認為案件不涉及仇恨犯罪,暫列作嚴重襲擊及違反衛生指令調查。

