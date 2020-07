台灣前總統李登輝離世 終年97歲

【有線新聞】

在台灣李登輝前總統離世,終年97歲。

台北榮民總醫院周四表示,李登輝2月喝牛奶嗆到,送院檢查發現有吸入性肺炎及心臟衰竭,住院數日後更一度休克,要用呼吸器。

由於李登輝本身有多重慢性疾病,抵抗力弱,住院半年反覆感染,最終因為患敗血性休克和多重器官衰竭,晚上7時24分在家人陪伴下離世。

李登輝遺體被移至懷遠堂太平間暫存,院方將設置臨時的靈堂供弔唁致哀。

蔡英文總統致深切哀悼與不捨,希望家屬節哀,認為李登輝在台灣民主歷程上的貢獻無可取代,指他雖然離世但把民主和自由留給台灣,她已指示政府部門在處理李登輝身後事提供最高規格的協助,政府亦將召開治喪會議。

連戰前副總統和馬英九前總統亦肯定他對台灣民主的貢獻,相信歷史會評價其功過是非。

內地《環球時報》總編胡錫進則指,李登輝推動台灣去中國化,會在中國歷史上「遺臭萬年」。

李登輝是自蔣家政權後,台灣第一個的民選總統。執政12年,兩岸關係由初現曙光,出現首次民間交流,到他提出兩個中國的主張,觸發台海危機。

1996年,李登輝成為台灣首位民選總統。當年大選在大陸的文攻武嚇下舉行。解放軍試射飛彈,挑選的落點是基隆及高雄的外海;美國派航母「獨立號」及「尼米茲號」戰鬥群駛過台灣海峽。

台海局勢持續升溫,但飛彈沒有嚇走他的票。李登輝最後以過半數得票連任。那時他在蔣經國欽點下,已經做了近8年台灣領導人。開初數年兩岸關係迎來破冰時刻,彷彿幾十年的敵意有望化解。

80年代末台灣解嚴,兩岸恢復民間交流。雙方又各自成立海協、海基會,做半官方交流機構。現時兩岸各自有不同解讀的「九二共識」,亦在當時磋商出雛型。1993年兩岸更在新加坡舉行了歷史性的汪辜會談。

李登輝掌政初期跟隨國民黨路線,主張「以三民主義統一中國」。直至時任中共中央總書記江澤民提出「八項主張」,李登輝以「在兩岸分治的現實上」、「追求中國統一」回應,沒挑起衝突。直至94年「千島湖事件」,台灣觀光客在內地旅遊時遭搶劫殺害,公安企圖掩飾,令兩岸民間關係轉差。

1995 年,李登輝重返母校美國康奈爾大學,演講提到「中華民國在台灣」,挑起北京對台獨的戒心。李登輝之後更提出兩岸是「特殊國與國的關係」的「兩國論」,及將中國一分為七的「七塊論」。李登輝就兩岸關係定性,宣示到這一步。他治理下的台灣就無可能與大陸拉近距離。

這名在日治時期台北縣土生土長的本省人,最大政績是實現台灣民主化。曾到日本及美國留學,70年代以農業經濟專家身分,獲引薦予剛接掌國民黨的蔣經國,為台灣經濟發展作出貢獻,深得器重。他曾任台北市長和台灣省主席,之後出任副總統。

1988年,蔣經國離世,李登輝接棒,亦是台灣第一次由「本省人」做總統。1990年接替的總統任期完結,那時的總統,仍是由國民大會選出,李登輝在黨內一番角力後當選。

緊接而來的一場大學生「野百合學運」,李登輝會見學生代表,同意推動憲政改革。廢除國共內戰時期以來一直沿用的間接選舉,改由一人一票選總統及地方首長。帶領台灣由威權政體,過渡至民主體制,但間接促成國民黨分裂。

早在獲欽點做國民黨接班人時,黨內已對這名台灣本省人有質疑。當年蔣介石遺孀宋美齡,一度嘗試阻止他接任黨主席。得到宋楚瑜支持,李登輝才掃除阻礙。此後黨內「外省派」鬥「本省派」浮面。

李登輝逐步分化黨內元老,清除「非主流派」,同時提拔地方的台籍精英。到執政後期,更透過黨內操作及精簡地方架構,削走當時的台灣省省長宋楚瑜的權力,又阻撓他代國民黨出選總統。令民望高企的宋楚瑜「出走」,獨立參加2000年大選,形成泛藍的連戰、宋楚瑜及民進黨的陳水扁,三人對決局面。

結果民進黨漁人得利,國民黨失去逾半世紀的執政地位。李登輝辭去黨主席,提早退下。他之後卸任總統,但政壇仍然見到他身影。

推動成立宣揚台獨主張的「台聯」,成為台灣政壇的深綠「大老」。往後大選都有為民進黨人站台,更一度與陳水扁以父子相稱。他亦曾為蔡英文站台,講到:「我推動民主化,就是希望台灣人當家作主,做自己命運的主人,所以李登輝關心的不是藍營或是綠營,而是台灣要如何走出去。」他表明台灣不接受一國兩制,主張台灣親美,也要和日本緊密聯繫。

李登輝曾說,自己22歲前是日本人,還改了個日本名。卸任後,他到過靖國神社,參拜在二戰中陣亡的兄長,又曾經公開說,釣魚島屬於日本。他晚年身體轉差、曾經中風,患有心臟病及糖尿病。

李登輝曾說:「我是國民黨的主席,很多人現在不承認我,也不了解我。李登輝是愛台灣,我沒有甚麼失敗,我是一輩子貢獻給台灣。」

