聯邦眾議員John Lewis舉殯 多名前總統致悼詞

【KTSF 江良慧報導】

兩周前因胰臟癌病逝的聯邦眾議員John Lewis周四舉殯,來自兩黨的幾名前總統、國會議員和他的親友齊集一堂,送別這位一生為民權奮鬥的英雄。

牧師Raphael Warnock說:「我們今天到此和我們的朋友告別。」

Lewis的喪禮,在馬丁路德金博士曾擔任牧師的阿特蘭大浸信會教堂舉行。

致悼詞的包括他的忘年之交Tybre Faw說:「John Lewis是我的英雄和朋友,讓我們惹上好的麻煩來向他致敬。」

還有來自兩黨的幾名前總統,前總統小布殊說:「他總是為他人著想,他總是相信以言行來宣揚福音,和堅持以愛和希望回應仇恨和恐懼。」

前總統克林頓說:「John Lewis是很多樣,但他是個頂天立地的人,一個朋友和風暴中的陽光,一個叫你走崎嶇路徑,並陪著你的朋友。」

前總統奧巴馬說:「日後當我們完成長程走向自由,當我們組成更完美的國家,不論是幾年或是幾十年,甚至另一個200年後,John Lewis會成為那個更完整、更公平和更好的美國的開國元勳。」

Lewis則在生前寫下文章,要求在他下葬當天發表,他說:「在我一生中,我已竭盡所能示範用和平,愛和非暴力方法是最好更好的方法 ,現在輪到你們讓自由響起來。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。