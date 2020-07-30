華裔員工促請酒店重開時要重視工人健康與培訓（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山早前通過新法例，規定酒店及大型辦公室重開後要採取更嚴格的衛生措施，酒店業認為法例不切實際，並已就法例控告市府，周三有華裔的酒店業員工促請酒店在重開時，要重視工人的健康與培訓。

舊金山早前通過的「健康建築法令」，由市參事佩斯金（Aaron Peskin）提出，希望確保酒店住客及員工的安全，要求除非客人另有要求，否則酒店必須每天徹底清潔客房，例如是窗簾、窗戶及吊燈等，都要每天清潔，還要求酒店為員工提供足夠的保護裝備，及疫情下工作的額外培訓等。

佩斯金說：「我們想將旅遊業及就業率帶回舊金山，亦想讓全世界想來舊金山的人知道，舊金山有最優質的清潔標準，來舊金山很安全。」

酒店業認為，舊金山市府的法例多此一舉，以250個房間為例，因為新冠疫情，業界已經額外投放將近50萬去加強酒店的衛生，要完全做到法例的要求，可能又再增加20多萬的開支，勢必影響酒店重開，酒店業亦因這項法例而入稟控告市府。

舊金山的前線酒店員工，當中三成是華裔，工會代表表示，早前與酒店的會議，酒店完全沒有提及過如何保障員工的安全，包括保護裝備及提供檢測等問題都沒有商討過，資方就離開談判桌。

酒店業工會財務梁紅丹（Tina Chen）說：「這些事要談，要有共識，但酒店坐下來談判，他們只是說法例，我們現在沒有生意，我們又少了多少利潤，只是這樣講，他們都不跟我們講工人的安全保健與培訓。」

劉玉蓮在舊金山萬豪酒店擔任房間清潔員13年，她是家中經濟支柱，因此很想盡快回去上班，她很希望酒店重開後，能夠以員工的健康為首要考慮。

劉玉蓮說：「我不想我回去上班時，我染了病，帶回家，加上我丈夫身體又不好，他有健康問題，酒店不是說要以員工為先嗎？為甚麼他將我們放在危險的線上。」

佩斯金表示，以拉斯維加斯的酒店業為例，正正因為酒店沒有一套全面的衛生措施，酒店重開後，有43名工人及其家人確診，其中22人死亡，以此為鑑，舊金山有必要採取更嚴格的清潔方案。

他亦指，市內的酒店，例如是萬豪及希爾頓等，全部都是坐擁億萬資產的大公司，加上得到聯邦政府PPP的援助，花這一些錢在衛生及員工身上只是皮毛。

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