華裔員工促請酒店重開時要重視工人健康與培訓（視頻）

舊金山早前通過新法例,規定酒店及大型辦公室重開後要採取更嚴格的衛生措施,酒店業認為法例不切實際,並已就法例控告市府,周三有華裔的酒店業員工促請酒店在重開時,要重視工人的健康與培訓。

舊金山早前通過的「健康建築法令」,由市參事佩斯金(Aaron Peskin)提出,希望確保酒店住客及員工的安全,要求除非客人另有要求,否則酒店必須每天徹底清潔客房,例如是窗簾、窗戶及吊燈等,都要每天清潔,還要求酒店為員工提供足夠的保護裝備,及疫情下工作的額外培訓等。

佩斯金說:「我們想將旅遊業及就業率帶回舊金山,亦想讓全世界想來舊金山的人知道,舊金山有最優質的清潔標準,來舊金山很安全。」

酒店業認為,舊金山市府的法例多此一舉,以250個房間為例,因為新冠疫情,業界已經額外投放將近50萬去加強酒店的衛生,要完全做到法例的要求,可能又再增加20多萬的開支,勢必影響酒店重開,酒店業亦因這項法例而入稟控告市府。

舊金山的前線酒店員工,當中三成是華裔,工會代表表示,早前與酒店的會議,酒店完全沒有提及過如何保障員工的安全,包括保護裝備及提供檢測等問題都沒有商討過,資方就離開談判桌。

酒店業工會財務梁紅丹(Tina Chen)說:「這些事要談,要有共識,但酒店坐下來談判,他們只是說法例,我們現在沒有生意,我們又少了多少利潤,只是這樣講,他們都不跟我們講工人的安全保健與培訓。」

劉玉蓮在舊金山萬豪酒店擔任房間清潔員13年,她是家中經濟支柱,因此很想盡快回去上班,她很希望酒店重開後,能夠以員工的健康為首要考慮。

劉玉蓮說:「我不想我回去上班時,我染了病,帶回家,加上我丈夫身體又不好,他有健康問題,酒店不是說要以員工為先嗎?為甚麼他將我們放在危險的線上。」

佩斯金表示,以拉斯維加斯的酒店業為例,正正因為酒店沒有一套全面的衛生措施,酒店重開後,有43名工人及其家人確診,其中22人死亡,以此為鑑,舊金山有必要採取更嚴格的清潔方案。

他亦指,市內的酒店,例如是萬豪及希爾頓等,全部都是坐擁億萬資產的大公司,加上得到聯邦政府PPP的援助,花這一些錢在衛生及員工身上只是皮毛。

