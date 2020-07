香港12名立法會參選人被選舉主任取消資格

【有線新聞】

香港12名立法會參選人被選舉主任裁定提名無效,公民黨佔4人,抗爭派佔6人,會計界梁繼昌都被DQ,選舉主任分別指他們原則上反對國安法,支持自決、支持尋求外國制裁或表明會無差別反對政府議案等不符合擁護《基本法》及效忠特區的要求,特區政府指不排除再有人被DQ。

公民黨6人參選,4人被DQ,包括楊岳橋、郭家麒、鄭達鴻及郭榮鏗,競逐連任會計界的梁繼昌亦被裁定提名無效,發表抗爭派聯合聲明的16人就有6人被取消資格,包括黃之鋒、袁嘉蔚、梁晃維、何桂藍、劉頴匡及岑敖暉,排在熱血公民港島區參選名單第二的鄭錦滿亦被取消資格。

選舉主任的裁決理據全部都有提及參選要簽署聲明,客觀上真確地、誠意地擁護《基本法》和保證效忠香港特區,抗爭派的幾名參選人都曾經回覆選舉主任,不反對特區在一國兩制原則下,履行維護國家安全的憲制責任。

但選舉主任指他們於7月15日,即國安法立法的半個月後發表聲明有這一句:「義無反顧反對國安法」。如果他們無意原則上反對國安法,一個持客觀合理意見的人難以理解他們為何會認同這一類強烈措辭。

至於去年區議會選舉已被DQ過的黃之鋒,選舉主任指,即使香港眾志已更改綱領,但其網站仍有一篇2016年發表、提及「自決」的文章未有被刪除,認為眾志從未放棄自決主張,又指黃之鋒退出眾志及眾志解散的真正原因,是為了避免受國安法懲治。考慮過黃之鋒及眾志長時間的行為和聲明,任何明理的人都清楚黃之鋒從未真正放棄自決主張。

公民黨參選人就被選舉主任質疑,他們曾承諾當選後會否決所有政府法案,逼使政府答應五大訴求,選舉主任指參選人無差別地否決政府提出的立法建議及財政預算案、逼使政府接受若干要求,明顯是濫用立法會的憲制角色及職權以達至政治目的。

而梁繼昌3月曾與民主派議員莫乃光、譚文豪就《香港人權與民主法案》訪美,選舉主任指,訪美後梁繼昌曾主持記者會,詳盡交代促成美國制裁行動的舉措,會上未有提出異議或反對,直至最近回覆選舉主任提問時,才試圖與制裁行動劃清界線。客觀而言,他在制裁行動中無論如何都是扮演支持或輔助的角色,明顯未能符合擁護《基本法》及保證效忠特區的要求。

