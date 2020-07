前共和黨總統參選人Herman Cain染新型肺炎不治

【KTSF】

前共和黨總統參選人、曾經是特朗普總統考慮的聯儲局局長、74歲的非洲裔商人Herman Cain,月初證實感染新型肺炎後,周四不治。

Cain的網站周四發放他的死訊,他在6月底確診新型肺炎,兩天後入院留醫,而在之前的個多星期,他曾經出席特朗普在奧克拉荷馬Tucson的大型室內競選造勢集會,Cain當日更在社交網上上載自己在集會的照片,顯示他和其他與會者坐在一起,沒有保持社交距離,相中人也沒有戴口罩。

不過,Cain的社交網在7月2日公佈他入院當天,就同時表示不知道他是怎樣和在哪裡感染病毒。

Cain在2011年宣布參選共和黨總統提名,他深受茶黨人士歡迎,不過7個月後,因為有人指控他性騷擾,最後退出競選。

