婚禮預演客人中餐館用餐 參加教堂婚禮後多人染疫 （視頻）

舊金山金融區的凱悅匯Harborview中餐廳,最近因為接待30多名參加婚禮預演的客人,後來傳出有出席婚禮的多名客人感染新冠肺炎,餐廳對此表示,有跟足市府的衛生防疫指引,餐廳員工至今也沒有人確診。

舊金山的凱悅匯Harborview中餐廳發言人Karen Liu表示,7月3日晚上,餐廳接待了大約35名準備隔天參加婚禮的客人,新郎新娘及家人都是美國人,因此賓客當中有部分來自南加州聖地牙哥、田納西州的Nashville,以及亞利桑那州。

Karen說:「我們接待他們的時候,跟他們講得很清楚,你們的客人要戴口罩,你們要分開,同一個家人坐,我們就是這樣安排他們。」

Karen說,餐廳上個月中重開室外堂食服務後,都有跟足市府的衛生防疫指引,原本室外可以容納232人,重開後服務的客人都控制在100一下,而當晚出席婚禮預演的客人,用了七、八張桌子,每張餐桌都有隔開至少6尺距離,而且桌子之間還用透明的防護板隔開。

Karen說:「員工要戴口罩,要常洗手,餐檯要隔開,客人來之前,其實(市府)沒有說要檢測客人的體溫,但我們都有做,至少是另一個防疫安全措施。」

她還說,客人進餐廳若沒有口罩,餐廳會提供,而且餐具都放在消毒櫃中,等客人就座後才會擺到桌上,出餐時也會用蓋子蓋住飯菜。

另外,餐廳在很多地方也有張貼衛生防疫指引,不過Karen說,的確看到有些客人離開座位時不記得戴口罩,員工看到會提醒,但若有客人仍不遵守,餐廳也很無奈。

事發後,Karen有跟辦婚禮的家庭了解情況,證實新婚夫婦以及來自外州的至少10名客人感染新冠肺炎,因為在預演後隔天,即7月4日在北岸區聖彼得和保羅天主教堂舉行的婚禮有近100人出席,婚禮的家人透露,懷疑是有住在Airbnb的客人集體感染。

Karen說,餐廳已經很謹慎,否則會有很大損失,原本預定的婚宴多數已取消。

Karen說:「我們不再接新的或者大型的,但如果他之前本來是200人,現在就縮小至30多人,我們會很小心,尤其是這麼幸運,我們可以有露臺可以去服務我們的客人,我們不會做一些會令我們失去這樣的機會。」

