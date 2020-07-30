婚禮預演客人中餐館用餐 參加教堂婚禮後多人染疫 （視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山金融區的凱悅匯Harborview中餐廳，最近因為接待30多名參加婚禮預演的客人，後來傳出有出席婚禮的多名客人感染新冠肺炎，餐廳對此表示，有跟足市府的衛生防疫指引，餐廳員工至今也沒有人確診。

舊金山的凱悅匯Harborview中餐廳發言人Karen Liu表示，7月3日晚上，餐廳接待了大約35名準備隔天參加婚禮的客人，新郎新娘及家人都是美國人，因此賓客當中有部分來自南加州聖地牙哥、田納西州的Nashville，以及亞利桑那州。

Karen說：「我們接待他們的時候，跟他們講得很清楚，你們的客人要戴口罩，你們要分開，同一個家人坐，我們就是這樣安排他們。」

Karen說，餐廳上個月中重開室外堂食服務後，都有跟足市府的衛生防疫指引，原本室外可以容納232人，重開後服務的客人都控制在100一下，而當晚出席婚禮預演的客人，用了七、八張桌子，每張餐桌都有隔開至少6尺距離，而且桌子之間還用透明的防護板隔開。

Karen說：「員工要戴口罩，要常洗手，餐檯要隔開，客人來之前，其實（市府）沒有說要檢測客人的體溫，但我們都有做，至少是另一個防疫安全措施。」

她還說，客人進餐廳若沒有口罩，餐廳會提供，而且餐具都放在消毒櫃中，等客人就座後才會擺到桌上，出餐時也會用蓋子蓋住飯菜。

另外，餐廳在很多地方也有張貼衛生防疫指引，不過Karen說，的確看到有些客人離開座位時不記得戴口罩，員工看到會提醒，但若有客人仍不遵守，餐廳也很無奈。

事發後，Karen有跟辦婚禮的家庭了解情況，證實新婚夫婦以及來自外州的至少10名客人感染新冠肺炎，因為在預演後隔天，即7月4日在北岸區聖彼得和保羅天主教堂舉行的婚禮有近100人出席，婚禮的家人透露，懷疑是有住在Airbnb的客人集體感染。

Karen說，餐廳已經很謹慎，否則會有很大損失，原本預定的婚宴多數已取消。

Karen說：「我們不再接新的或者大型的，但如果他之前本來是200人，現在就縮小至30多人，我們會很小心，尤其是這麼幸運，我們可以有露臺可以去服務我們的客人，我們不會做一些會令我們失去這樣的機會。」

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