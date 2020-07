【KTSF】

美國首頭確診新型肺炎的狗隻因為病重,已在主人同意下被人道毀滅。

染疫的寵物犬是一頭德國牧羊犬,名叫Buddy,據國家地理雜誌報導,牠4月差不多滿7歲前,開始出現新型肺炎症狀,包括呼吸困難、體重驟減及疲憊。

牠於5月15日接受測試,至6月2日檢測結果證實牠驗上新型肺炎,驗血報告同時顯示牠很可能患有淋巴瘤,但獸醫未能確定Buddy是死於淋巴瘤還是新型肺炎。

根據聯邦農業部的資料,目前美國有超過24頭動物確診新型肺炎。

