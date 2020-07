美國四大科技龍頭行政總裁國會作證否認壟斷

【KTSF 張麗月報導】

美國四大科技龍頭企業的行政總裁周三透過視像形式,在國會眾議院就企業壟斷的問題作證,他們都否認有壟斷的情況。

四大科技龍頭企業蘋果、Facebook、Amazon和Alphabet的行政總裁,周三在國會眾議院司法委員會屬下的反壟斷小組作證,這個小組經過一年的調查,研究這些企業在業內規模越來越大,是否有壟斷市場之嫌,從而握殺競爭和創新,最終會損害消費者的利益。

好像Google控制幾乎所有在美國的網路搜尋,以及收購了YouTube和Fitbit,Amazon就控制美國接近一半的網上電子商業,Facebook收購了WhatsApp和Instagram之後,約有27億個每月活躍使用者,蘋果就在App Store稱霸。

主要問題是,究竟現存的競爭政策,以及反壟斷法例,是否足夠去監管這些科技業巨企,抑或有需要訂立新的法例,以及撥款去執行。

雖然建議將這些科技龍頭企業拆細,似乎不大可能,但實施新的規管是有可能,目前這些科技巨企正面對來自國會、特朗普政府、聯邦和州監管當局,甚至歐洲方面的法律和政治挑戰。

這些科技企業的行政總裁就本身的經營手法作出解釋,也否認有壟斷市場之嫌。

Facebook行政總裁Mark Zuckerberg說:「我相信Facebook和美國科技業是創新和推動人類的動力,但我知道有人關注科技公司的規模和權力。」

蘋果行政總裁Tim Cook說:「我們沒有壟斷市場或任何產品,如果蘋果是守門人,我們做的就是把門開得更大,我們希望將每個app放進去,不是排斥它們。」

Google行政總裁Sundar Pichai說:「我擔心如果只是為了規管而規管,就會有許多意想不到的後果,譬如人工智能科技,它對國家安全等重要領域都意義重大。」

有議員問,Amazon可以自行訂立第三者賣方,在價格和庫存方面的規則,Amazon總裁Jeff Bezos就這樣回應。

Bezos說:「我非常驕傲我們替這平台上的第三者賣方所做的。」

