加州提千億刺激經濟方案助小商業及在職人士（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州議會本周提出一個一千億的刺激經濟方案,主要將幫助小商業和工作人士。

一千億的刺激經濟方案由兩名加州參議員和兩名眾議員提出,代表舊金山的眾議員丁右立是其中一人。

方案強調在不增稅的情況下增加州府收入,其中一個收入來源將是從聯邦政府貸款。

在幫助小商業方面,方案將擴大稅收減免,允許延遲繳付銷售稅12個月,豁免小商業支付提高的失業保險金,給予在本土製造個人保護裝備和職業培訓方面提供獎勵。

方案也包含保護小商業和屋主,不會因為破產而失去住家,也包含協助少數族裔和婦女業主。

加州在過去4個月已經在失業補助方面支出5千萬,方案建議向聯邦政府借錢,以支撐加州的失業保險計畫。

方案也考慮到聯邦政府在失業補助方面要是減少的話,失業人士將會得到州府的補助。

方案也會包括給失業的無證移民補助,並也會加強保護租戶不被逼遷,也會給地方政府在建房屋項目中提供獎勵,也包括在綠色經濟和綠色基礎建設項目上投資。

這方案已經獲得參眾兩院領袖的支持。

