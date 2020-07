【KTSF】

白宮抗疫小組兩位專家建議民眾,在佩戴口罩抗疫之餘,可以再戴上眼罩或面罩加強保護,減低感染新型冠狀病毒的機會。

Anthony Fauci醫生和Deborah Birx醫生都表示,戴眼罩或面罩可以加強自身的保護,也有助防止病毒散播。

Birx醫生周四在Fox & Friends節目上稱,面罩可以保護他人,防止說話、唱歌或呼吸時散播飛沫。

Birx醫生亦稱,面罩也可減低觸碰眼睛的機會,也可阻隔飛沫進入眼睛,進一止減低感染病毒的風險。

聯邦疾控中心(CDC)有建議民眾戴眼罩抗疫,但沒有大力推動,因為相比口罩,眼罩較難購買或自製。

