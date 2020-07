【KTSF】

一列貨運火車在阿利桑那州鳳凰城郊區駛過一座橫跨湖泊的橋上時出軌,導致大橋著火,部分坍塌。

現場冒出巨大的火焰和濃煙,火車車廂跌落坦佩鎮湖附近的地面上。

聯合太平洋鐵路公司說,列車上沒人員受傷,但有報導說有人吸入了煙霧。

出軌事件發生在周三上午6點,大約90名消防隊員在現場。

火車的一些車廂載有木材,其他車廂是油罐車,目前未有洩油的報告。

聯邦鐵路局及國家運輸安全局已介入調查,而出事的大橋在本月初時做過年度檢查。

