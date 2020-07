司法部長巴爾否認美國有系統性種族主義

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部長巴爾周二在國會眾議院司法委員會作證,他特別提到波特蘭市的示威,有需要派出聯邦執法人員到當地平亂。

巴爾在國會眾議院司法委員會作證時表示,George Floyd警暴案令人震驚,但這些事情相當罕見,巴爾又引述華盛頓郵報的數據指出,今年至今,涉及手無寸鐵而被警察殺害的人,黑人有8宗,而白人就有11宗。

巴爾更指出,由街頭犯罪引起對黑人生命的威脅,遠遠超過警察行為不檢對黑人帶來的威脅,他說年輕黑人男性的頭號死亡原因是兇殺案。

聯邦眾議員Sheila Jackson Lee問巴爾:「特朗普政府司法部有否尋求結束系統性種族主義和執法部門的種族主義?我要你答是或否。」

巴爾說:「關於本國任何機構和警方存在種族主義,顯然這政府將全面執行。」

Lee說:「那麼你認同可能有系統性種族主義?」

巴爾問說:「在何處?」

Lee說:「讓我繼續提問。」

巴爾說:「我不認同在警察部門,在這國家有系統性種族主義。」

巴爾又提到,派出聯邦人員到多個發生示威的城市執法,是要幫助州和地方執法部門肩負解決犯罪和保持社區安全的責任。

巴爾又特別提到波特蘭市暴亂份子和無政府主義者利用George Floyd命案,騎刼合法的示威,製造混亂和破壞,影響無辜的人。

而特朗普政府增派聯邦執法人員到波特蘭市,就是要保護聯邦政府的運作和聯邦建築物。

