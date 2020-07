美國新型肺炎死亡人數突破15萬 數字或再攀升

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎死亡人數突破15萬,不過有醫學院組織表示,可能還會有數以十萬計的人因此死亡。

剛過去的一天,是這個夏天美國疫情最致命的一天,總共有1,244人死亡。

美國醫學院協會代表David Skorton醫生說:「若我們不做點甚麼去改變路線,我們國家會有數以十萬人死亡。」

美國醫學院協會就敦促有關方面果斷和配合的行動,並公佈詳細路線圖,呼籲增加檢測和重開商業的指標的執法,而且還要通知和教育公眾。

特朗普總統說:「你們可以看我們國家的大部分地區,都沒有新型肺炎。」

這並非實情,這些所有州分都在擔心個案不斷上升,CDC疾控中心稱他們為紅區和黃區,只有佛蒙特州是綠色,代表接近6星期沒死亡個案,但就算是佛蒙特州,也剛把開學日推遲幾個星期。

一項最新研究發現,那些在初春就關閉學校的州分,確診和死亡數字都明顯下降,特朗普政府想學校盡快重開。

國家過敏症及傳染病研究所Anthony Fauci醫生說:「這聽起來有點嚇人和刺耳,我並非有意這樣,就是你實際會成為我們學習、所需要知道的實驗的一部分。」

與此同時,在印第安納州Gary市關閉市內海灘後,警方將會開始巡邏密歇根湖畔,有越來越多NFL美足球員選擇今季不參賽,包括6名新英格蘭愛國者球員。

另外,德州即將超越早期重災區紐約的個案總數,加州和佛羅里達州早已經超越,不過佛州的情況有穩定下來跡象。

Committee to Protect Medicare Rob Davidson醫生說:「我們對紐約感到鼓舞,而且他們維持低位,把曲線拉平當然重要,但若拉平在高水平,我們未來幾個星期還是會有很多住院和死亡。」

阿拉斯加即將實施外州來客要提供病毒檢測陰性證明,雖然特朗普經常吹捧自己一早禁止中國旅客入境有效,但疾控中心Robert Redfield醫生說:「當我們知道歐洲的威脅,並封鎖不去歐洲時,已經過了兩三個星期,每天有6萬人從歐洲回來,這是美國大量傳播的來源。」

版權所有,不得轉載。