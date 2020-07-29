白宮抗疫專家指某些州疫情或見頂 南部開始爆發

【KTSF 張麗月報導】

白宮抗疫小組的醫療專家說，原先受打擊最嚴重的州份，疫情有可能已走向頂峰，而南部有些州份的疫情，就可能正開始爆發。

美國至今有近440萬宗確診，其中有超過14萬死亡，在染疫的人士之中，約有3分之1人康復，目前全球有超過1,650萬人確診，染疫死亡就有超過655,000人。

另外，白宮抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生表示，以傳染速度來看，這場大流行病是自1908年以來最惡劣的疫症。

Fauci醫生說：「我曾稱它…這是完美的風暴，我最可怕的噩夢，因為它有的特點是迅速和高效人傳人，同時，它具有某程度的發病率和死亡率，特別是對於某些弱勢群體。」

他也指出，最受打擊的州份包括加州、佛羅里達、德州和阿里桑那州的疫情，已令到當地的醫院近月來不勝負荷，經濟復市計劃也被迫剎停，但這些州的疫情有可能已去到頂峰，而南部州份的疫情郤方興未艾。

現時有初步跡象顯示，南方的俄亥俄、印第安納、田納西和肯塔基州的個案就有上升的勢頭，因此他促請這些州份立即採取快速行動抗疫，防止疫情進一步蔓延。

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