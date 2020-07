白宮抗疫專家指某些州疫情或見頂 南部開始爆發

【KTSF 張麗月報導】

白宮抗疫小組的醫療專家說,原先受打擊最嚴重的州份,疫情有可能已走向頂峰,而南部有些州份的疫情,就可能正開始爆發。

美國至今有近440萬宗確診,其中有超過14萬死亡,在染疫的人士之中,約有3分之1人康復,目前全球有超過1,650萬人確診,染疫死亡就有超過655,000人。

另外,白宮抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生表示,以傳染速度來看,這場大流行病是自1908年以來最惡劣的疫症。

Fauci醫生說:「我曾稱它…這是完美的風暴,我最可怕的噩夢,因為它有的特點是迅速和高效人傳人,同時,它具有某程度的發病率和死亡率,特別是對於某些弱勢群體。」

他也指出,最受打擊的州份包括加州、佛羅里達、德州和阿里桑那州的疫情,已令到當地的醫院近月來不勝負荷,經濟復市計劃也被迫剎停,但這些州的疫情有可能已去到頂峰,而南部州份的疫情郤方興未艾。

現時有初步跡象顯示,南方的俄亥俄、印第安納、田納西和肯塔基州的個案就有上升的勢頭,因此他促請這些州份立即採取快速行動抗疫,防止疫情進一步蔓延。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。