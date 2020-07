聖荷西市長想延長任期 民調指難獲選民支持（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

聖荷西市長Sam Liccardo原本要選民表決是否賦予市長更大權力,並將市長選舉和總統選舉一同進行,現在出現變數,目前只討論是否更改市長選舉的時間。

Liccardo在2022年任期屆滿,原本想提案延長任期兩年,並擴大市長的權利,例如有聘請和解雇市府經理和部門主管的權力,這將讓聖荷西市長的權利更加接近美國其他相似城市市長的權力。

提案在市議會經過激烈討論,縱然Liccardo在聖荷西享有高達62%的支持度,一項民調顯示,提案不容易獲得選民支持。

Liccardo周一發出備忘錄表示,放棄擴大權力的提案,他認為不應該在目前市府面對多項挑戰時帶來分裂。

但是提案在今年11月的選舉中,將市長選舉和總統選舉一起舉行,這提議獲得工會人士支持,理由是到時會有更高的投票率。

要是推行的話,市議會也將討論2022年的選舉是否給予市長兩年或6年的任期。

