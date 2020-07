加州第16號提案專題：提案背景與內容（一）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年11月選舉,華裔社區最關注卻也最具爭議的提案,莫過於加州第16號提案,也就是先前在州議會通過的ACA5法案,這項修憲提案在華裔社區出現兩極化的立場,有關注組織強烈支持,也有草根力量堅決反對,一連3集帶您關注16號提案,本集先帶您了解提案的背景。

加州第16號提案是一項立法修憲提案,建議修改加州憲法第一條第31款a的規定,也就是要推翻1996年加州選民通過的第209號提案。

該條文規定加州在決定公共就業、公共教育,以及公共合約時,不可以基於種族、性別、膚色、族裔特性或是國籍,來歧視或是允許差別待遇個人或團體。

根據加州州務卿辦公室發布的選民指南,加州16號提案建議允許多樣性作為政府在公共就業、教育以及簽約決策中的一個因素,它是一項立法性的修憲案,允許政府在做政策決定時,可以考慮種族、性別、膚色、族裔特性,或是原國籍,以透過推翻憲法條款的政策限制,來解決多樣性的問題。

立法分析師對於財務影響的分析認為,提案對州和地方政府沒有直接的財政影響,但提案的實際影響則是高度不確定,要看未來州和地方政府的選擇。

加州選民在1996年11月的選舉以54.55%的支持率,通過由時任加大(UC)校董會成員Ward Connerly發起的209號州憲法公投提案,於是209號提案被列入加州憲法第1條第31款a,禁止政府在做關於公共就業、公共教育,以及政府合約的決策時,因種族、性別、膚色、族裔特性或是國籍而有歧視或差別待遇。

代表南加州聖地牙哥的民主黨州參議員Shirley Weber今年提出ACA5法案,建議推翻209號提案,不再禁止加州基於種族、性別和膚色等因素來考慮就業、教育和合約的公共決策,也就是俗稱的平權法。

該法案今年6月10日在州眾議院以60:14表決通過,隨後州參議院也在今年6月24日以30:10表決通過,將提案送交今年11月的選票,由選民來公投,也就是加州第16號提案。

如果投下支持票,就代表加州和地方政府只要不違反聯邦和加州法律,在就業、教育和合約的公共決策上,可以考慮種族、性別、膚色、族裔特性或是原國籍。

而如果投反對的人士則是保持現狀,依然禁止加州在做上述決策時考慮到族裔和性別等因素。

由於這項提案跟族裔問題有很深的淵源,在華裔社區引發高度關注,但是也出現兩極化的意見,贊成和反對的聲浪都很強烈,甚麼原因呢?下集將帶您繼續探討。

