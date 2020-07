【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Livermore警方呼籲當地市民小心冒充警方的電話騙案。

Livermore警方在臉書發文,表示最近有騙徒冒充警方,使用Livermore警方電話號碼行騙。

如果大家收到警方電話號碼來電顯示,通知你說你有拘捕令、交通罰單或拖欠保釋金、罰款或缺席法庭傳召,千萬不要相信,也不要告訴對方自己的個人資料,更不要付錢。

警方表示,當局從來不會用這樣的方式通知市民,大家如果收到這樣的電話,可以報警,電話:(925) 371-4987。

