提起柯達(Kodak),大家可能會想到攝影相機、菲林、相紙,不過現在柯達將進軍另一個行業,就是醫藥界,特朗普總統周二宣布運用國防生產法,向柯達提供7.65億元貸款,協助成立柯達製藥。

特朗普說:「柯達將生產非專利藥的活性藥物成份,這是一件大事,利月先進的生產技術,柯達會製造主要的原料,是很多藥物的原料藥,生產方式具價格競爭力又環保。」

柯達製藥將生產非專利藥物(generic drugs),又稱仿製藥的活性藥物成份,這是聯邦政府首次運用國防生產法提供這樣的貸款,政府希望減少對外國藥廠的依賴。

