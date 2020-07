香港首次有人涉違港區國安法中煽動分裂國家罪被捕

【有線新聞】

香港警方拘捕學生動源前召集人鍾翰林以及另外2男1女、年齡16至21歲,涉嫌煽動他人及組織分裂國家,晚上在寓所被帶走,是警務處的國家安全處首次採取拘捕行動。

元朗區議員王百羽表示,鍾翰林的朋友下午3時起發現他失聯,傍晚去到他寓所無人應門,但聽到入面有人向他求助。

王百羽晚上8時許到場了解,屋內有數名男子,先後有人出來指是國安處的警員正在行動但不便透露,「你消息這樣靈通,你都應該知道甚麼問題發生,我們是國安隊。」

不久之後,警方檢走了喇叭、音箱等,鍾翰林被鎖上手扣押走。

學生動源的社交網站隨即公布,鍾翰林涉嫌煽動分裂國家被捕,據報另外兩名學生動源前成員何忻諾及前發言人何諾恆的寓所都被搜查。

學生動源在2016年成立,提倡香港獨立,在國安法通過前夕宣布解散香港本部並成立海外分部,社交網站之後仍然有貼文。

警方指4人在國安法實施後,成立了主張港獨的組織並鼓吹他人加入,指單是宣告就已構成煽動分裂國家。

國家安全處高級警司李桂華說:「我們有消息和調查顯示,有一個團伙在社交平台,宣告成立一個以主張香港獨立的行動的組織,有自己的綱領,包括要建立『香港共和國』,第二是不設底線地去鬥爭,第三是團結香港所有獨立派進行行動,除了綱領還有宣言煽動其他人加入行列。」

