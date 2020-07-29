香港市民無懼晴雨遍地「開餐」（視頻）

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香港周三起食肆全面禁堂食，在戶外工作或沒有辦公室的人，在驟晴驟雨的天氣下如何「醫肚」？

「為兩餐乜都肯制」，下著傾盆大雨，這幾位「職安真漢子」席地而坐，一邊避雨一邊吃午餐，顧先生很豁達，稱「煮到嚟就食」，「很不方便，坐在地上又怕阻到別人。你或者找其他戶外工作者吧，他們可能會覺得較凄涼，沒了堂食，但我們做地盤不時都是這樣。」

他們就到天橋底的休憩處「開餐」，有守二人限聚令的三人分兩枱坐。為了一餐安樂茶飯頻撲，除下口罩休息一下。

觀塘這個地盤內，工友「遍地開餐」，但不是個個都如此幸福。

地盤工人尹先生說：「地盤又不准飯盒入，你教我怎辦？現在沒太多人的地方便去那裡吃，希望『走得甩』，省回2,000元（罰款）。分分鐘走入廁所吃，那裡沒有人。不是混亂，混亂都算有安排，現在是沒有安排，任由我們自生自滅。」

花槽旁、長椅上、爛了的枱、倚欄杆處，只要有心，處處都可以是食堂。

有人太餓，急不及待買完外賣直接在店外「開餐」，附近的天橋樓梯亦有人佔據。

同區工作的夫婦想趁午飯時間見一面，都要盤算一下。羅先生說：「公司不容許帶外來人上去茶水間吃飯，要出來戶外吃，找個地方，二人世界都可以吃飯。」

食早餐的習慣亦都要調節，買回公司吃，有3個人迫在貨車上除罩快食。

但無辦公室、無車、工作要四處去的劉先生就要在公園解決，劉先生說：「都要吃飯，要不躲在角落頭或樓梯吃，那又對不對？」

周先生說：「絕對不合理，香港政府放外來人來『放毒』，然後懲罰香港人，怎可能大熱天時30多度堂食都不容許？我覺得這個政府太霸道。」

有茶餐廳就推出「抗疫價」自救，全部外賣減5元。

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