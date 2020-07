香港市民無懼晴雨遍地「開餐」（視頻）

【有線新聞】

香港周三起食肆全面禁堂食,在戶外工作或沒有辦公室的人,在驟晴驟雨的天氣下如何「醫肚」?

「為兩餐乜都肯制」,下著傾盆大雨,這幾位「職安真漢子」席地而坐,一邊避雨一邊吃午餐,顧先生很豁達,稱「煮到嚟就食」,「很不方便,坐在地上又怕阻到別人。你或者找其他戶外工作者吧,他們可能會覺得較凄涼,沒了堂食,但我們做地盤不時都是這樣。」

他們就到天橋底的休憩處「開餐」,有守二人限聚令的三人分兩枱坐。為了一餐安樂茶飯頻撲,除下口罩休息一下。

觀塘這個地盤內,工友「遍地開餐」,但不是個個都如此幸福。

地盤工人尹先生說:「地盤又不准飯盒入,你教我怎辦?現在沒太多人的地方便去那裡吃,希望『走得甩』,省回2,000元(罰款)。分分鐘走入廁所吃,那裡沒有人。不是混亂,混亂都算有安排,現在是沒有安排,任由我們自生自滅。」

花槽旁、長椅上、爛了的枱、倚欄杆處,只要有心,處處都可以是食堂。

有人太餓,急不及待買完外賣直接在店外「開餐」,附近的天橋樓梯亦有人佔據。

同區工作的夫婦想趁午飯時間見一面,都要盤算一下。羅先生說:「公司不容許帶外來人上去茶水間吃飯,要出來戶外吃,找個地方,二人世界都可以吃飯。」

食早餐的習慣亦都要調節,買回公司吃,有3個人迫在貨車上除罩快食。

但無辦公室、無車、工作要四處去的劉先生就要在公園解決,劉先生說:「都要吃飯,要不躲在角落頭或樓梯吃,那又對不對?」

周先生說:「絕對不合理,香港政府放外來人來『放毒』,然後懲罰香港人,怎可能大熱天時30多度堂食都不容許?我覺得這個政府太霸道。」

有茶餐廳就推出「抗疫價」自救,全部外賣減5元。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。