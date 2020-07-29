香港新增118人確診新型肺炎 累計突破3千人

【有線新聞】

香港周三新增118宗確診，九成半是本地個案，累計總數突破3,000大關，有3,002宗，另外有80多宗初步確診，包括瑪嘉烈醫院4名員工，部分人同住宿舍，醫管局相信並非院內感染。

連續8日確診破百、個案總數突破3,000，118宗個案當中九成半是本地個案，另外有80多宗初步確診，包括瑪嘉烈醫院四個支援職系員工，當中3人是康復大樓同一病房工作，他們上班都有戴口罩，無病人被列為緊密接觸者，有10個員工及6個宿舍同房要隔離檢疫。

還有一個就是腫瘤科門診職員，負責幫病人量血壓等，上班有戴口罩，院內無密切接觸者。

建築公司堅城再多4人確診，累計已經19人。

富豪酒店旗下的麗豪航天城酒店項目亦有三名工人初步確診。

衞生防護中心說，至今有十多名地盤工人確診，但牽涉的公司相關有多少地盤很難統計。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說：「不是某地盤大型爆發，我們未聽到，至於那些地盤工人是否相關，這很難說，很多說是散工，一時在這工作，一時在那工作，地盤很闊，不同人做不同的事，很難說整個地盤叫他關閉。」

多間安老院再增加個案，屯門康和護老院多四名院友及兩名照顧員確診，群組累計33宗。

賽馬會屯門盲人安老院一名護理員確診，粉嶺東華三院寶鍾全英安老院兩名護士亦確診。

李鄭屋敬福護理院一名院友初步確診，全院40多個院友20多個職員要檢疫，有數人有病徵送院檢測，在附近有另一間「敬福」早前有確診個案，院舍指員工無互通。

至於其他群組，上水屠房多3人感染，包括豬肉買手，下葵涌分科診所及屯門富臨分別多一人確診。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。