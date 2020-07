香港新增118人確診新型肺炎 累計突破3千人

【有線新聞】

香港周三新增118宗確診,九成半是本地個案,累計總數突破3,000大關,有3,002宗,另外有80多宗初步確診,包括瑪嘉烈醫院4名員工,部分人同住宿舍,醫管局相信並非院內感染。

連續8日確診破百、個案總數突破3,000,118宗個案當中九成半是本地個案,另外有80多宗初步確診,包括瑪嘉烈醫院四個支援職系員工,當中3人是康復大樓同一病房工作,他們上班都有戴口罩,無病人被列為緊密接觸者,有10個員工及6個宿舍同房要隔離檢疫。

還有一個就是腫瘤科門診職員,負責幫病人量血壓等,上班有戴口罩,院內無密切接觸者。

建築公司堅城再多4人確診,累計已經19人。

富豪酒店旗下的麗豪航天城酒店項目亦有三名工人初步確診。

衞生防護中心說,至今有十多名地盤工人確診,但牽涉的公司相關有多少地盤很難統計。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「不是某地盤大型爆發,我們未聽到,至於那些地盤工人是否相關,這很難說,很多說是散工,一時在這工作,一時在那工作,地盤很闊,不同人做不同的事,很難說整個地盤叫他關閉。」

多間安老院再增加個案,屯門康和護老院多四名院友及兩名照顧員確診,群組累計33宗。

賽馬會屯門盲人安老院一名護理員確診,粉嶺東華三院寶鍾全英安老院兩名護士亦確診。

李鄭屋敬福護理院一名院友初步確診,全院40多個院友20多個職員要檢疫,有數人有病徵送院檢測,在附近有另一間「敬福」早前有確診個案,院舍指員工無互通。

至於其他群組,上水屠房多3人感染,包括豬肉買手,下葵涌分科診所及屯門富臨分別多一人確診。

