拒戴口罩共和黨國會議員Louie Gohmert確診

【KTSF 江良慧報導】

經常在國會山莊內到處走動,但就拒絕戴口罩的德州共和黨籍眾議員Louie Gohmert,接受新型肺炎病毒檢測出現陽性反應,由於他周二曾經和聯邦司法部長巴爾近距離一起同行,Barr因此要接受測試。

Gohmert原定周三早上和特朗普總統一起飛往德州,但卻在上機前檢測時有陽性反應,所以不能和總統一起飛。

這位已經第8個任期的共和黨議員,上月接受訪問時說自己有定期接受測試,所以不用戴口罩。

Gohmert周三接受德州的電視台訪問時,過去10天有經常戴口罩,懷疑自己是戴口罩方法錯誤,所以感染病毒。

他也表示,自己會自我隔離10天,如果見人就一定會戴口罩,以免傳染他人。

有高級共和黨人的助理透露,由於今次Gohmert有陽性反應,國會很多職員都收到命令,去開會和其他活動前必定要接受檢測,很多人因此在辦公室內隔離,直至可以接受測試。

另外,巴爾周二到國會作證,期間有人見到他和Gohmert曾經近距離同行,司法部周三就發表簡短聲明,說巴爾會在周三接受檢測。

