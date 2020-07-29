拒戴口罩共和黨國會議員Louie Gohmert確診

【KTSF 江良慧報導】

經常在國會山莊內到處走動，但就拒絕戴口罩的德州共和黨籍眾議員Louie Gohmert，接受新型肺炎病毒檢測出現陽性反應，由於他周二曾經和聯邦司法部長巴爾近距離一起同行，Barr因此要接受測試。

Gohmert原定周三早上和特朗普總統一起飛往德州，但卻在上機前檢測時有陽性反應，所以不能和總統一起飛。

這位已經第8個任期的共和黨議員，上月接受訪問時說自己有定期接受測試，所以不用戴口罩。

Gohmert周三接受德州的電視台訪問時，過去10天有經常戴口罩，懷疑自己是戴口罩方法錯誤，所以感染病毒。

他也表示，自己會自我隔離10天，如果見人就一定會戴口罩，以免傳染他人。

有高級共和黨人的助理透露，由於今次Gohmert有陽性反應，國會很多職員都收到命令，去開會和其他活動前必定要接受檢測，很多人因此在辦公室內隔離，直至可以接受測試。

另外，巴爾周二到國會作證，期間有人見到他和Gohmert曾經近距離同行，司法部周三就發表簡短聲明，說巴爾會在周三接受檢測。

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