KTSF 郭柟報導

舊金山在今年全國身體最健康城市排名第五名。

除了舊金山之外,灣區都有其他城市上榜,東灣奧克蘭(屋崙)市健康指數排名全國第14名,聖荷西排第15名,Fremont市排第40名。

至於第一名是維珍尼亞州的 Arlington市,第二名是西雅圖,第三名是明尼阿波尼斯市。

2020年美國健康指數統計了各大城市的居民肥胖人口比例,幾多人有做帶氧運動習慣,例如步行或踏單車等,以及市內的運動設施或公園數目等。

