【KTSF 張麗月報導】

聯儲局開完兩天會議後,周三決定維持現行利率不變。

聯儲局在聲明中重申,決策官員將會用盡所有金融工具來支撐經濟,以保持最高就業和價格穩定。

局方指出,經濟的走向很大程度上要視乎疫情的走勢,目前的經濟仍然遠遠低過疫情之前的水平。

主席包維爾指出,數據顯示經濟減慢,但未至於去到萎縮的地步。

