研究發現染疫病人症狀有助判斷病情會否惡化（視頻）

英國King’s College對新冠肺炎病人的研究,發現在不同病人的症狀,可以協助判斷病情是否會惡化。

醫學人士發現,新冠病毒在不同人身上會出現不同的染病症狀,一些人可能會出現腸道問題,另一些人可能會出現呼吸困難和發燒。

英國King’s College通過病症檢查app,分析400萬個病人的病情,規劃成最常見的六組症狀,以判斷出病情的嚴重性,和病人是否需要入院就醫。

第一組症狀是病人有頭痛、失去嗅覺、肌肉痛、咳嗽、胸口痛、沒有發燒。

第二組症狀是頭痛、失去嗅覺、咳嗽、喉嚨痛、喉嚨沙啞、發燒、失去食慾。

第三組症狀是病人頭痛、失去嗅覺、失去食慾、瀉肚子、喉嚨沙啞、胸口痛、沒有咳嗽。

第四組症狀是頭痛、失去嗅覺、咳嗽、發燒、咽喉沙啞、胸口痛、感覺疲憊。

第五組症狀是頭痛、失去嗅覺、失去胃口、咳嗽、發燒、喉嚨痛、喉嚨沙啞、胸口痛、感覺疲憊、感覺迷亂、肌肉痛。

第六組症狀是頭痛、失去嗅覺、失去胃口、咳嗽、發燒、喉嚨痛、喉嚨沙啞、胸口痛、感覺疲憊、感覺迷亂、肌肉痛、呼吸困難、瀉肚子、腹痛。

第四到第六組屬於嚴重病情,而症狀越嚴重就越需要入院,比如說第六組的病人,大約一半需要入院,第一組的只有大約16%需要入院。

而再用上病人的歲數、性別、身體BMI指數和現有長期病,而在5天內出現的症狀,能夠預測出哪些病人需要入院和需要用協助呼吸。

研究指出,一般需要插管呼吸的病人,在病發大約13天入院,研究因此可以提早判斷出那些病人可能需要加護設施,那些只需要在家醫治,從而減低醫療設施的負荷。

