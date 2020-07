【KTSF】

國際航空運輸協會(IATA)表示,受新型肺炎疫情影響,國際航空業復原速度比預期慢。

國際航空運輸協會原先估計,6月開始,民眾便會恢復乘搭航空交通,但受新冠疫情再次反彈影響,乘搭飛機出行的旅客人數更出現新低。

IATA更擔心,受到留家工作新模式影響,商業旅客人數會愈來愈少,預計要到2024年才可回復到新冠疫情前的旅客水平。

