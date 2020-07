Contra Costa縣通過不戴口罩出街罰款至少100元（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區確診個案接近5萬宗,周二多近500幾人染病,Contra Costa縣周二通過對不戴口罩出街的居民罰款至少100元。

Contra Costa參議會周二緊急通過法例,對不戴口罩等違反衛生指引的民眾和商戶作出罰款,民眾初犯會被罰100元,第二次會罰200元,之後每次再犯就罰款500元。

商戶的罰款更嚴厲,初犯罰款是250元,第二次違例罰款是500元,之後每次再犯就罰1,000元。

Contra Costa縣府表示,接獲200幾宗有關有人違反衛生指引的投訴。

該縣周二多149人染病,至今有7,304宗確診個案,死亡人數是108人。

Contra Costa縣是繼Napa和Marin縣之後,第三個實施類似罰款的縣府。

另一方面,San Mateo縣將會開設多3個新測試站,其中一個在San Bruno市975號Sneath Lane的教堂,在周三開放。

另一個位於North Fair Oaks Everest高中的測試站在周四開放,第三個位於San Mateo縣活動中心在周六開放,3個測試站的開放時間在早上9時至下午3時。

San Mateo縣周二多72人染病,總確診個案5,198宗,死亡人數118人。

舊金山住院人數周一超過101人,破紀錄新高,Alameda縣多10人入院,一共有198人住院,全灣區住院人數771人,比兩星期前多了兩成幾。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。