【KTSF】

美國目前的疫情紓困金到本週五到期,國會兩院兩黨就新一輪紓困的開支規模有分歧,白宮談判代表周二到國會與眾議長普洛西會晤。

民主黨人提出新一輪3萬億美元的救濟,共和黨人就提出1萬億美元的還價,新一輪紓困是否能成事,涉及數百萬美國人的失業救濟金、學校重新開學和逼遷保護等多方面。

根據共和黨的提議,在截至9月的這兩個月內,額外失業救助金由每週600降低到200美元,並逐步過渡到一個新制度,失業救助最多為受助人的原工資70%,若有必要,各州可要求再增加兩個月的過渡期。

參議院共和黨領袖麥康尼周二表明,他認為與疫情無關的資金,應該留待下一個救濟法案中處理。

