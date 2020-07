舊金山華埠下月舞火龍祈求上天幫忙趕走疫症（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

農曆7月14日是盂蘭節,加上正值抗疫時期,舊金山中華總會館與妙蓮仙館合作,下個月在華埠舉辦巡遊及舞火龍的祈福儀式,寓意消災解難及去除疫症。

這一條就是祈福當日會用的火龍,由妙蓮仙館一班弟子人手製作而成,暫時完成了龍頭的部分。

妙蓮仙館每一年都會舉行盂蘭勝會的祈福活動,今年正值疫情的關係,於是與中華總會館及中華總商會合作,將部分的儀式擴大,並在華埠進行,希望為華埠消災去疫,重振經濟。

中華總會館代表李殿邦(Ding Lee)說:「因應我們美國或者全球的疫情產生很多悲劇,還有人員消亡,自然地我們中華文化的傳統做出這個儀式,讓大家得到心靈上的安慰,還有對社會的穩定,具有一定現實的意義。」

祈福儀式將於8月22日早上9時半在天后廟街開始,分為大士王出巡及舞火龍兩部分,妙蓮仙館的高道長表示,大士王是古代的神名,又叫做面燃大士,傳說是觀音的化身,負責掌管亡靈的神,仙館特地在香港訂製了一個高約15呎的大士王紙紮像,會在華埠多條街道巡遊一周。

妙蓮仙館館長高嗣正道長說:「這個效果是將一些不好的東西驅走,借助觀音面燃大士的力量,將一些厄運,不好的事驅走。」

至於舞火龍與香港的儀式相似,利用龍的威猛神緒,去鎮壓不吉利的事,驅走瘟疫。

高道長表示,大約需要多一星期的時間就會完成龍身。

最後的舞火龍活動會來到天后廟街這裡,到時候龍身會插滿點著的香,妙蓮仙館指,負責舞龍的人會有足夠空間,保持社交距離,而所有參加者都必須做足防疫措施。

