多州民眾收到寄自中國種子 中方指郵政單據屬偽造（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

全美至少有27個州的居民最近都收到寄自中國來歷不明的種子包裹,各州農業部門也已發出警告,提醒民眾不要種植這些種子,而警方則懷疑,這是一種不法商家使用的「刷單」騙局,中國外交部則回應指,郵件上的中國郵政單據屬偽造。

北卡州居民Jerry Ensminger的屋院種了很多葡萄樹和番茄,證明他是一位喜愛園藝的人,但是最近他收到一個來歷不明的包裹,裡面是一包種子。

Ensminger說:「包裹8乘10英吋,我看了一下上面的標籤,來自中國郵政。」

這包種子讓他覺得奇怪,因為他根本沒下單訂購。

Ensminger說:「我看著這個 覺得是可疑的。」

像Ensminger的這個案例已在全美多個州發生,農業部門已發出警告,不要打開和種植這些來歷不明的種子,因為可能有害蟲或其他危害。

Ensminger說:「我首先想到的是,等等,這是否帶入侵性的樹種,是否某種…我不是陰謀論,但我開始思考,因為我們正跟中國你來我往。」

各州農業部根據蒐集的居民報案資料,發現包裹的標籤上寫的都是珠寶、耳塞或玩具,當局認為這是一種「Brushing」網路刷單詐騙,不法商家利用向不知情的收件人發送廉價產品,然後以收件人的名義為產品提交正面評價,從而提高產品評分,增加網路曝光度。

而中國外交部也有就此事件做出回應,表示植物種子屬於萬國郵聯禁限規定範圍,中國郵政嚴格執行相關規定,嚴禁收寄種子類物品。

中國外交部發言人汪文斌(Wang Wenbin)說:「經與中國郵政確認,這批郵政上的中國郵政面單屬於偽造,其面單佈局、信息項等存在著許多錯誤,中國郵政已讓美國郵政將這批假郵件退回中國,以便中方開展調查。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。