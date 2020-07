加州確診者以拉美裔最多 將研究疫症如何影響同志社群

【KTSF 郭柟報導】

加州衛生部長周二召開記者會,公佈更多新型肺炎人口數字,以及開始收集分析新型肺炎對LGBTQ同志社區的影響。

加州衛生部長Mark Ghaly表示,州府除了收集各個族裔的確診者數據,現在開始會收集確診患者的性取向及性別認同的資料,分析新型肺炎對LGBTQ同志群組的影響。

Ghaly說:「我們用這些數據,去有效地評估防疫政策的作用,在全州有甚麼要改進,不只是交待疫情,而是要收窄各社區差距。」

Ghaly都有交待有各族裔的確診者當中,拉美裔患者仍然是佔最多人,拉美裔確診者的比例由5月時的47%,升至現時的56%。

非洲裔的確診者雖然由5月時的6.4%跌至目前的4.3%,但是非洲裔死於新型肺炎的比例則是8.5%。

加州周二新增6,000宗確診個案,總數達46.6萬幾宗,7日平均單日確診個案升幅就有9,397宗,另外7日平均死亡人數是108人,14日平均確診率是7.5%。

Ghaly表示,是反映加州整體的數字維持平穩以及有微跌,不過局部地方比較高的確診率,例如中谷地區最高的確診率,另外住院人數有年輕化。

