加州確診者以拉美裔最多 將研究疫症如何影響同志社群

【KTSF 郭柟報導】

加州衛生部長周二召開記者會，公佈更多新型肺炎人口數字，以及開始收集分析新型肺炎對LGBTQ同志社區的影響。

加州衛生部長Mark Ghaly表示，州府除了收集各個族裔的確診者數據，現在開始會收集確診患者的性取向及性別認同的資料，分析新型肺炎對LGBTQ同志群組的影響。

Ghaly說：「我們用這些數據，去有效地評估防疫政策的作用，在全州有甚麼要改進，不只是交待疫情，而是要收窄各社區差距。」

Ghaly都有交待有各族裔的確診者當中，拉美裔患者仍然是佔最多人，拉美裔確診者的比例由5月時的47%，升至現時的56%。

非洲裔的確診者雖然由5月時的6.4%跌至目前的4.3%，但是非洲裔死於新型肺炎的比例則是8.5%。

加州周二新增6,000宗確診個案，總數達46.6萬幾宗，7日平均單日確診個案升幅就有9,397宗，另外7日平均死亡人數是108人，14日平均確診率是7.5%。

Ghaly表示，是反映加州整體的數字維持平穩以及有微跌，不過局部地方比較高的確診率，例如中谷地區最高的確診率，另外住院人數有年輕化。

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