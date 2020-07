最新研究顯示加州道路狀況全美倒數第二（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

根據CoPilot公佈的最新研究顯示,加州的道路狀況位於全美最差第二名,有接近五成的公路都屬於不佳狀況。

在疫情期間,全美大部分地區都有實施居家抗疫令,以致公路上的車流量大幅減少,許多州都利用這個機會修補道路、橋樑和大眾運輸系統。

根據聯邦公路管理局的數據顯示,美國有26%的大城市,公路都處於不佳狀況,其中排最差前3名州份,分別是羅德島、加州和新澤西州,主要城市的道路不佳狀況,分別佔48%、46%和42%。

相比城市較好的州,例如喬治亞、田納西、佛羅里達、愛荷華和印第安納,這些州屬於不佳狀況的道路都低於一成,不過總體來講,南部的州相較於東北部和西岸的州,大城市的道路數量也相對較少。

加州不佳狀況的主要公路比例比全美高七成五,當中州際公路和高速公路屬於不佳狀況的佔8%,全美狀況則是接近6%。

加州主幹道路況差的接近五成一,全美則是兩成六,加州小幹道路況差的超過五成三,全美則接近三成五。

根據美國汽車協會AAA的資料,全美駕駛者因為道路坑洞每年要修理車輛的花費就高達30億元。

另外,聯邦公路管理局的數據還發現,自2000年至今,美國鄉下地區的車流量變化不大,但城市地區卻呈逐年增加的趨勢,於此同時,許多州與地方政府在維修道路的投資卻相對減少,從而導致許多公路年久失修。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。