【有線新聞】

世衛指新型肺炎是歷來公布過的最嚴重全球突發衛生事件。

世衛總幹事譚德塞說,新型肺炎疫情是根據國際衛生條例第6次公布的全球突發公共衛生事件,過去6星期確診病例增加了一倍,新型肺炎輕易成為最嚴重的一次,又指目前疫情繼續升溫,雖然全球已付出巨大努力,但抗疫前路仍然漫長;本周稍後重開緊急委員會會議,覆檢對疫情大流行的評估。

世衛表示,在可預見的將來,各國幾乎不可能一直關閉邊境,必須在控制風險的情況下重啟經貿活動及正常生活。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。