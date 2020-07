美國新冠病毒疫苗研發展開最後階段測試

【KTSF 吳宇斌報導】

全美最大規模的新冠病毒疫苗最後階段研究測試周一正式開始,有大約3萬名美國人志願參與了這個疫苗研究。

這個新冠病毒疫苗由國家衛生研究NIH和Moderan公司合作研發,周一正式展開最後一個階段的臨床測試,參與測試的志願者在國內不同的地點接受注射疫苗試劑,這些疫苗試劑有真,也有對比組的假試劑,但志願者不會知道,其中來到紐約接受注射疫苗試劑的志願者,已經是第二次參加疫苗測試。

志願者Karen Juser說:「我又再來參加(疫苗測試),因為我是一個退休醫護人員,我明白新冠病毒對我們社區、我們的州和全國造成的影響。」

研究疫苗的科學家表示,自新冠病毒出現至今,僅用了幾個月時間,從零到現在大規模的測試,已是破了疫苗研發速度的紀錄,他們強調公眾不應該擔心研發人員有偷工減料。

國家衛生研究院(NIH)院長Francis Collins醫生說:「這個是重要的里程碑,和平常的疫苗製備速度相比,新冠疫苗研發速度非常快,能夠做到這一點是因為自1月新冠病毒成為全球威脅以來,大家就已經全力以赴,以24小時7天來工作。」

Collins周一也接受了疫苗試劑的注射,他強調目前不保證疫苗有效,志願者會分兩個月接種兩次疫苗試劑,研發人員將密切跟踪實驗組的志願者,在日常生活中受到感染的情況,尤其是在病毒傳播嚴重的地區。

國家衛生研究院傳染病學專家Anthony Fauci醫生表示,起碼到11月或12月才會有疫苗測試的結果。

人們最關心的是,究竟疫苗能有多有效,Fauci醫生指,不要期望新冠狀病毒疫苗會和麻疹疫苗一樣有高達97%的效果,如果新冠病毒疫苗能夠60%有效已經很高興。

早前中國和英國牛津大學合作研發的新冠病毒疫苗,在巴西開始較小規模的最後階段測試,但美國要求任何會在國內使用的疫苗,都要在美國測試,牛津大學的疫苗測試將會在下個月展開,然後9月就是Johnson & Johnson公司的疫苗,10月是Novavax公司,Pfizer輝瑞公司的疫苗測試則會在今年夏天開始,每一間公司都會有3萬名志願者參與。

Collins表示,最近幾個星期有超過15萬美國人網上註冊表示有興趣參與疫苗測試。

此外,NIH還要確保疫苗研究不僅僅有年輕健康的志願者,也有新冠病毒的高危人群,包括長者、長期病患者、非裔和拉美裔的族群。

