美國新冠病毒疫苗研發展開最後階段測試

【KTSF 吳宇斌報導】

全美最大規模的新冠病毒疫苗最後階段研究測試周一正式開始，有大約3萬名美國人志願參與了這個疫苗研究。

這個新冠病毒疫苗由國家衛生研究NIH和Moderan公司合作研發，周一正式展開最後一個階段的臨床測試，參與測試的志願者在國內不同的地點接受注射疫苗試劑，這些疫苗試劑有真，也有對比組的假試劑，但志願者不會知道，其中來到紐約接受注射疫苗試劑的志願者，已經是第二次參加疫苗測試。

志願者Karen Juser說：「我又再來參加（疫苗測試），因為我是一個退休醫護人員，我明白新冠病毒對我們社區、我們的州和全國造成的影響。」

研究疫苗的科學家表示，自新冠病毒出現至今，僅用了幾個月時間，從零到現在大規模的測試，已是破了疫苗研發速度的紀錄，他們強調公眾不應該擔心研發人員有偷工減料。

國家衛生研究院（NIH）院長Francis Collins醫生說：「這個是重要的里程碑，和平常的疫苗製備速度相比，新冠疫苗研發速度非常快，能夠做到這一點是因為自1月新冠病毒成為全球威脅以來，大家就已經全力以赴，以24小時7天來工作。」

Collins周一也接受了疫苗試劑的注射，他強調目前不保證疫苗有效，志願者會分兩個月接種兩次疫苗試劑，研發人員將密切跟踪實驗組的志願者，在日常生活中受到感染的情況，尤其是在病毒傳播嚴重的地區。

國家衛生研究院傳染病學專家Anthony Fauci醫生表示，起碼到11月或12月才會有疫苗測試的結果。

人們最關心的是，究竟疫苗能有多有效，Fauci醫生指，不要期望新冠狀病毒疫苗會和麻疹疫苗一樣有高達97%的效果，如果新冠病毒疫苗能夠60%有效已經很高興。

早前中國和英國牛津大學合作研發的新冠病毒疫苗，在巴西開始較小規模的最後階段測試，但美國要求任何會在國內使用的疫苗，都要在美國測試，牛津大學的疫苗測試將會在下個月展開，然後9月就是Johnson & Johnson公司的疫苗，10月是Novavax公司，Pfizer輝瑞公司的疫苗測試則會在今年夏天開始，每一間公司都會有3萬名志願者參與。

Collins表示，最近幾個星期有超過15萬美國人網上註冊表示有興趣參與疫苗測試。

此外，NIH還要確保疫苗研究不僅僅有年輕健康的志願者，也有新冠病毒的高危人群，包括長者、長期病患者、非裔和拉美裔的族群。

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