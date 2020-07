特朗普唱好美國研發新冠病毒疫苗進展迅速

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周一到訪北卡羅來納Morrisville市Fujifilm的Diosynth生物技術生物工藝創新中心,唱好美國的新冠狀病毒疫苗迅速發展。

特朗普周一讚揚美國的疫苗研發。

特朗普說:「我們將戰勝病毒,通過釋放美國的科學天才,就是這樣,因此,我自豪宣佈,今天上午,Moderna疫苗正式進入第三階段臨床試驗,是批准前的最後階段。」

他指出,第二隻疫苗也可能在日內進入第三階段研發,在名為「極高速操作」(Operation Warp Speed)計劃下,節省了許多年的研發時間,但仍然遵守FDA的安全黃金標準。

他說有多4隻候選疫苗在未來幾週進入最後試驗,當中包括在該中心研發的Novavax。

他也宣布衛生部與在德州CollegeStation的富士菲林的A&M創意中心簽了價值2.65億元合同,大規模生產疫苗。

特朗普說:「我們正提早大量生產,所有合標準的候選疫苗一經批准,就立即可供美國民眾使用,也可能供應給全球全世界正受這中國病毒影響。」

此外,他又說「極高速操作」計劃也以開拓療法為重點,目前有超過140項療法接受臨床試驗,當中有一些有效的療法已經開發並推行。

最後特朗普呼籲大家要小心應對疫情,保持社交距離,嚴格的衛生習慣,避免人群聚集,在必要時戴口罩,並將高危群體隔開。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。