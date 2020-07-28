特朗普唱好美國研發新冠病毒疫苗進展迅速

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周一到訪北卡羅來納Morrisville市Fujifilm的Diosynth生物技術生物工藝創新中心，唱好美國的新冠狀病毒疫苗迅速發展。

特朗普周一讚揚美國的疫苗研發。

特朗普說：「我們將戰勝病毒，通過釋放美國的科學天才，就是這樣，因此，我自豪宣佈，今天上午，Moderna疫苗正式進入第三階段臨床試驗，是批准前的最後階段。」

他指出，第二隻疫苗也可能在日內進入第三階段研發，在名為「極高速操作」（Operation Warp Speed）計劃下，節省了許多年的研發時間，但仍然遵守FDA的安全黃金標準。

他說有多4隻候選疫苗在未來幾週進入最後試驗，當中包括在該中心研發的Novavax。

他也宣布衛生部與在德州CollegeStation的富士菲林的A&M創意中心簽了價值2.65億元合同，大規模生產疫苗。

特朗普說：「我們正提早大量生產，所有合標準的候選疫苗一經批准，就立即可供美國民眾使用，也可能供應給全球全世界正受這中國病毒影響。」

此外，他又說「極高速操作」計劃也以開拓療法為重點，目前有超過140項療法接受臨床試驗，當中有一些有效的療法已經開發並推行。

最後特朗普呼籲大家要小心應對疫情，保持社交距離，嚴格的衛生習慣，避免人群聚集，在必要時戴口罩，並將高危群體隔開。

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