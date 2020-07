【KTSF】

舊金山南市場區周二早上多幢建築物發生火警,火勢達到5級。

舊金山消防局稱,火警現場位於Folsom街夾13街,消防員到場撲救5分鐘後,將火勢升為5級。

消防局最先接報指有商業建築起火,目前有150名消防員在現場撲救,暫時沒有受傷報告。

