波特蘭市黑人生命寶貴示威再引發警民衝突

【KTSF 黃侯彬報導】

俄勒岡州波特蘭市黑人生命寶貴運動的支持者繼續多天以來的抗議,在周一凌晨的衝突地點是當地聯邦法院外。

聯邦人員宣佈示威者非法集會,並施放了幾輪似乎是催淚瓦斯、閃光彈和胡椒球彈,一個女人吸入催淚氣體而感到不適,不支倒地,幾分鐘後爬起身。

示威者向法院大樓扔爆竹燃燒品,有示威者爬過法院周圍的柵欄,而另一些人敲打柵欄,這些行為已經日日發生。

自從George Floyd警暴案5月在明尼阿波利斯發生以來,波特蘭每天都舉行抗議活動,並多次同警方發生衝突,周日的示威有幾千人參加。

特朗普總統派遣聯邦人員去阻止騷亂,但州和地方官員說,聯邦人員到來,使事態變得更壞。

警方周一展示撿獲的武器,說在示威現場附近的公園裡一個袋裡發現已經上膛的子彈夾,自製的燃燒彈,而在此之前幾個小時,就在該處公園有人開槍,警方拘捕了兩人。

西雅圖市也是有示威,警方向示威者施放催淚氣體,西雅圖的示威也持續兩個月。

