波特蘭市黑人生命寶貴示威再引發警民衝突

【KTSF 黃侯彬報導】

俄勒岡州波特蘭市黑人生命寶貴運動的支持者繼續多天以來的抗議，在周一凌晨的衝突地點是當地聯邦法院外。

聯邦人員宣佈示威者非法集會，並施放了幾輪似乎是催淚瓦斯、閃光彈和胡椒球彈，一個女人吸入催淚氣體而感到不適，不支倒地，幾分鐘後爬起身。

示威者向法院大樓扔爆竹燃燒品，有示威者爬過法院周圍的柵欄，而另一些人敲打柵欄，這些行為已經日日發生。

自從George Floyd警暴案5月在明尼阿波利斯發生以來，波特蘭每天都舉行抗議活動，並多次同警方發生衝突，周日的示威有幾千人參加。

特朗普總統派遣聯邦人員去阻止騷亂，但州和地方官員說，聯邦人員到來，使事態變得更壞。

警方周一展示撿獲的武器，說在示威現場附近的公園裡一個袋裡發現已經上膛的子彈夾，自製的燃燒彈，而在此之前幾個小時，就在該處公園有人開槍，警方拘捕了兩人。

西雅圖市也是有示威，警方向示威者施放催淚氣體，西雅圖的示威也持續兩個月。

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