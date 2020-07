Muni亞裔司機遭拒戴口罩乘客襲擊 被種族歧視字句辱罵（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

本台早前報道過,舊金山一名亞裔Muni巴士司機,要求3名乘客在車上戴口罩,乘客不單只不肯配合,還用木棍打傷巴士司機,代表舊金山Muni司機的工會證實,司機在遇襲的過程中,還被人以涉及種族歧視的字句辱罵。

警方表示,案件發生在Market街以南11街夾Division街,上星期三下午,有3名沒有戴口罩的非洲裔青年上巴士,亞裔司機於是多次要求他們戴口罩,但3名乘客不肯,司機於是將巴士停在路邊,讓車上其他乘客離開。

本台收到消息指,遇襲司機是一名越南裔,譯音姓阮的男子,舊金山Muni公車司機工會主席Roger Marenco指,3名非裔乘客亦下車,走到車尾巴士最多電子零件的部分,企圖想在巴士搞事。

司機見狀,擔心會引起其他事故,他於是上前查看,在這個時候,該3名乘客開始襲擊司機,有人用木棍打他,又有人向他吐口水。

Marenco表示,有施襲者更指司機是亞裔,他才是有新冠病毒的人。

Marenco說:「我的理解是,過程中,有人用涉及種族歧視的字句來罵司機,因為他是亞裔。」

遇襲司機手指骨折,身體上有瘀傷,警方相信,施襲者最初的犯案動機與種族歧視無關,將案件列作嚴重襲擊及違反衛生指令調查,暫時未有人被捕。

Marenco認為,發生今次事故後,可能會令巴士司機不敢再叫乘客戴口罩,他懇請所有乘客自律,自動配合市府指引,乘搭公車時要戴口罩。

說:「這很可怕,亦很危險,因為司機要提供優質及安全的服務,要做到以上要求,可能會危害到我們的健康及安全,因為很多人連基本的規則都不願遵守。」

交通局回應本台查詢時指,巴士司機應該讓車上的告示、車輛廣播及社區安全大使去提醒乘客戴口罩。

局方提醒,戴口罩的命令,不只是適用於公車上,這是一個全市性的衛生指令。

