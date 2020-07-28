Muni亞裔司機遭拒戴口罩乘客襲擊 被種族歧視字句辱罵（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

本台早前報道過，舊金山一名亞裔Muni巴士司機，要求3名乘客在車上戴口罩，乘客不單只不肯配合，還用木棍打傷巴士司機，代表舊金山Muni司機的工會證實，司機在遇襲的過程中，還被人以涉及種族歧視的字句辱罵。

警方表示，案件發生在Market街以南11街夾Division街，上星期三下午，有3名沒有戴口罩的非洲裔青年上巴士，亞裔司機於是多次要求他們戴口罩，但3名乘客不肯，司機於是將巴士停在路邊，讓車上其他乘客離開。

本台收到消息指，遇襲司機是一名越南裔，譯音姓阮的男子，舊金山Muni公車司機工會主席Roger Marenco指，3名非裔乘客亦下車，走到車尾巴士最多電子零件的部分，企圖想在巴士搞事。

司機見狀，擔心會引起其他事故，他於是上前查看，在這個時候，該3名乘客開始襲擊司機，有人用木棍打他，又有人向他吐口水。

Marenco表示，有施襲者更指司機是亞裔，他才是有新冠病毒的人。

Marenco說：「我的理解是，過程中，有人用涉及種族歧視的字句來罵司機，因為他是亞裔。」

遇襲司機手指骨折，身體上有瘀傷，警方相信，施襲者最初的犯案動機與種族歧視無關，將案件列作嚴重襲擊及違反衛生指令調查，暫時未有人被捕。

Marenco認為，發生今次事故後，可能會令巴士司機不敢再叫乘客戴口罩，他懇請所有乘客自律，自動配合市府指引，乘搭公車時要戴口罩。

說：「這很可怕，亦很危險，因為司機要提供優質及安全的服務，要做到以上要求，可能會危害到我們的健康及安全，因為很多人連基本的規則都不願遵守。」

交通局回應本台查詢時指，巴士司機應該讓車上的告示、車輛廣播及社區安全大使去提醒乘客戴口罩。

局方提醒，戴口罩的命令，不只是適用於公車上，這是一個全市性的衛生指令。

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