聯邦眾議員John Lewis靈柩移送國會大樓圓形大廳

【KTSF 江良慧報導】

喬治亞州民主黨籍聯邦眾議員、民權代表人物John Lewis，10天前因為胰臟癌去世後，周一遺體移送到國會大樓的圓形大廳，供公眾瞻仰弔唁，他也是第一名非洲裔國會議員獲得這殊榮。

Lewis的靈柩下午抵達國會山莊，由美軍儀仗隊移送到國會大樓的圓形大廳，曾經放置過多位前總統靈柩的同一個靈柩台上。

由於新型肺炎疫情，在圓形大廳內下午舉行私人性質的儀式，只是招待獲邀請的人包括國會兩黨的議員。

聯邦眾議院議長普洛西說：「John Lewis成為民權運動的巨人，之後是國會的良知，在國會這裡，John得到兩黨的人的尊敬和喜愛。」

參議院多數黨領袖麥康尼說：「雖然他所在的世界，給他一切痛苦的所有理由，他還是固執地以尊重和愛對待所有人，就像他朋友金博士曾說一樣，我們可建立一個和平共處的社會。」

除了國會議員外，民主黨總統候選人拜登和妻子也有到場向Lewis致最後敬意。

而周一出席私人悼念儀式的部分國會議員，戴的口罩上印有「Good Trouble 好的麻煩」的字樣，是引用Lewis的一句名言，儀式上更播放了Lewis生前的講話，當中他解釋為何需要公民抗命，和「好的麻煩」來糾正社會的不公義 。

Lewis曾說：「1957年，17歲的我認識了Rosa Park，1958年，18歲的我認識了馬丁路德金，而這兩人啟發我要阻擾，要惹上麻煩，所以我今早在這美麗校園告訴你們，你們受過良好教育，你們一定要阻擾，一定要找方法惹麻煩，好的麻煩，有需要的麻煩。」

完成這個私人儀式後，Lewis的靈柩會被移送到國會山莊東面梯級的頂部，在戶外供公眾瞻仰弔唁，民眾需要戴口罩和保持社交距離，有人專程帶同孫子從維珍尼亞州開車上來，為的就是向偉大的美國人致敬。

而近年來經常批評Lewis的特朗普總統，周一早上被記者問及是否會到場時，就表明不會去。

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