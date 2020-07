聯邦眾議員John Lewis靈柩移送國會大樓圓形大廳

【KTSF 江良慧報導】

喬治亞州民主黨籍聯邦眾議員、民權代表人物John Lewis,10天前因為胰臟癌去世後,周一遺體移送到國會大樓的圓形大廳,供公眾瞻仰弔唁,他也是第一名非洲裔國會議員獲得這殊榮。

Lewis的靈柩下午抵達國會山莊,由美軍儀仗隊移送到國會大樓的圓形大廳,曾經放置過多位前總統靈柩的同一個靈柩台上。

由於新型肺炎疫情,在圓形大廳內下午舉行私人性質的儀式,只是招待獲邀請的人包括國會兩黨的議員。

聯邦眾議院議長普洛西說:「John Lewis成為民權運動的巨人,之後是國會的良知,在國會這裡,John得到兩黨的人的尊敬和喜愛。」

參議院多數黨領袖麥康尼說:「雖然他所在的世界,給他一切痛苦的所有理由,他還是固執地以尊重和愛對待所有人,就像他朋友金博士曾說一樣,我們可建立一個和平共處的社會。」

除了國會議員外,民主黨總統候選人拜登和妻子也有到場向Lewis致最後敬意。

而周一出席私人悼念儀式的部分國會議員,戴的口罩上印有「Good Trouble 好的麻煩」的字樣,是引用Lewis的一句名言,儀式上更播放了Lewis生前的講話,當中他解釋為何需要公民抗命,和「好的麻煩」來糾正社會的不公義 。

Lewis曾說:「1957年,17歲的我認識了Rosa Park,1958年,18歲的我認識了馬丁路德金,而這兩人啟發我要阻擾,要惹上麻煩,所以我今早在這美麗校園告訴你們,你們受過良好教育,你們一定要阻擾,一定要找方法惹麻煩,好的麻煩,有需要的麻煩。」

完成這個私人儀式後,Lewis的靈柩會被移送到國會山莊東面梯級的頂部,在戶外供公眾瞻仰弔唁,民眾需要戴口罩和保持社交距離,有人專程帶同孫子從維珍尼亞州開車上來,為的就是向偉大的美國人致敬。

而近年來經常批評Lewis的特朗普總統,周一早上被記者問及是否會到場時,就表明不會去。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。