中國研究員唐娟首度出庭 法官下令繼續拘留她（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

被聯邦司法部起訴簽證欺詐罪的中國研究員唐娟(Tang Juan)周一首度出庭應訊,由於擔心她有潛逃風險,法官下令繼續拘留唐娟。

唐娟上星期五凌晨被聯邦調查局(FBI)拘捕,周一首度在加州首府沙加緬度的聯邦法院出庭應訊,她在普通話翻譯員的協助下回答法官的問題,由於疫情關係,媒體及公眾只可以透過電話聆聽法庭程序。

控方表示,簽證欺詐罪一旦成立,最高刑罰是判監十年,或者罰款25萬元,法官在唐娟的同意下,指派了公辯律師為她辯護。

由於辯方需要更多時間研究案情,控辯雙方同意押後至8月10日再舉行初步聆訊,庭上未有公開唐娟被捕的經過。

法官亦應控方的要求繼續扣留唐娟,待辯方收集到更多資料後,再作保釋的決定。

根據法庭文件顯示,唐娟去年11月初獲發J-1簽證,屬於工作或學習的訪客交流計劃,在加州大學戴維斯分校從事癌症治療的研究,去年12月底,唐娟經舊金山入境美國。

調查員指,唐娟在申請簽證時,否認自己曾經參軍,亦否認與中國共產黨有聯繫,在6月20日,當FBI前往唐娟寓所問話時,唐娟同樣否認。

不過調查員在網上,發現唐娟身穿軍服的照片,網上資料介紹她是空軍醫療大學的研究員,調查員亦發現,唐娟制服上的徽章,是解放軍幹部的象徵。

唐娟當時解釋,由於她在軍事大學參加學術論壇,因此必須穿著軍服,而她亦不知道徽章的意思。

FBI同一天搜查了唐娟的寓所,並找到另一張唐娟身穿軍服的照片,認為唐娟刻意隱瞞她與中國共產黨及解放軍的關係。

FBI聲稱,在問話後唐娟向中國駐舊金山總領事館尋求庇護,不過領事館未有回應指控。

聯邦司法部上星期落案,起訴包括唐娟在內共4名中國學者簽證欺詐罪,指他們涉嫌隱瞞與中國軍方的關係。

