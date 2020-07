Fauci醫生何大一等知名人士共同探討新冠肺炎疫情（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

由現任聯邦運輸部助理部長傑龍所創立的國際領袖基金會(ILF),上週末舉行視訊年會,為疫情期間沉默的第一線英雄致敬,聯邦運輸部長趙小蘭,以及白宮抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生、愛滋病治療權威何大一等知名人士,共同探討新冠肺炎疫情。

國際領袖基金會上週六的視訊會議,邀請到多位重量級的醫療界專家,以及亞太裔社區領袖,除了為第一線抗疫的沉默英雄致敬,並探討新冠肺炎之下疫情,亞太裔社區如何受到衝擊、如何協助抗疫,以及疫情最新的資訊。

趙小蘭說:「我們都知道亞裔社區在這次健康危機特別受到重創,歷史上來說,通常亞太裔在我們國家的所有族群來說,失業率是最低的,大約在2.3%,不過我們亞裔社區的失業率,今年第二季卻激增至14.3%,因為這場危機,因為很多的亞太裔是創業者,擁有自己的生意,所以亞裔受到的衝擊也更大。」

這項會議僅開放受邀者參加,本台在國際領袖基金會舊金山分會主席林美蓮的邀請下出席。

華裔治療愛滋病權威專家何大一博士表示,醫學界正致力於研發疫苗和治療方法,民眾可以做的,就是確實遵守防疫規定,為科學家爭取更多時間。

何大一說:「這場大流行病尚未到達高峰,我們大家要做的,就是讓疫情的傳播緩和下來,大眾要為科學家爭取時間,以有效的研發出包括藥物、抗體和疫苗。」

何大一表示,科學界在疫情爆發後,動員起來的研發行動十分迅速,規模也是史無前例,他相信終究會找到辦法終結疫情。

Fauci醫生應邀在會中作專題演講,他評估新冠病毒疫苗,可能在明年初之前面市,其他療法也會比疫苗很快有結果。

Fauci醫生說:「我是審慎樂觀認為,我們明年初之前會有疫苗,我們剛剛啟動的網站,招募人員參與臨床實驗,來測試候選的疫苗及其他預防策略,已吸引超過十萬人自願參加,不同型態療法的臨床試驗,包括單克隆抗體、康復者血漿,和超免疫球蛋白,可能更早會有結果。」

Fauci醫生也強調,雖然在紐約州和麻州等地看到社區感染大幅降低,但全國仍有一些區域疫情非常嚴峻,尤其對未來的疫情發展還不明朗,現在還不能鬆懈。

Fauci醫生說:「但現在不是自滿的時候,我們反而要更努力,因為工作尚未完成,我們必須保持警惕,面對未來的不確定性,我們不知道這場大流行會如何演變,或是最終的影響為何,特別是在接下來的秋冬季節性流感重臨時。」

Fauci醫生也對於在前線默默貢獻的亞太裔醫療人員表示感謝,並稱許亞裔社區踴躍捐贈口罩等醫療物資的善舉。

Fauci醫生說:「我要特別謝謝亞太裔組織全體貢獻了超過3,100萬美元,取得數上千萬的醫療保護設備,並捐給全國的醫院和緊急人員,這也是強有力的範例,說明美國人在需要時刻的慷慨。」

國際領袖基金會於1994年由傑龍、董繼玲夫婦推動成立,積極鼓勵新移民進入美國主流社會,並在政治、經濟、科學、文化等方面培訓下一代亞裔青年,為成為未來領袖做好準。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。