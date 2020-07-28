Fauci醫生何大一等知名人士共同探討新冠肺炎疫情（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

由現任聯邦運輸部助理部長傑龍所創立的國際領袖基金會（ILF），上週末舉行視訊年會，為疫情期間沉默的第一線英雄致敬，聯邦運輸部長趙小蘭，以及白宮抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生、愛滋病治療權威何大一等知名人士，共同探討新冠肺炎疫情。

國際領袖基金會上週六的視訊會議，邀請到多位重量級的醫療界專家，以及亞太裔社區領袖，除了為第一線抗疫的沉默英雄致敬，並探討新冠肺炎之下疫情，亞太裔社區如何受到衝擊、如何協助抗疫，以及疫情最新的資訊。

趙小蘭說：「我們都知道亞裔社區在這次健康危機特別受到重創，歷史上來說，通常亞太裔在我們國家的所有族群來說，失業率是最低的，大約在2.3%，不過我們亞裔社區的失業率，今年第二季卻激增至14.3%，因為這場危機，因為很多的亞太裔是創業者，擁有自己的生意，所以亞裔受到的衝擊也更大。」

這項會議僅開放受邀者參加，本台在國際領袖基金會舊金山分會主席林美蓮的邀請下出席。

華裔治療愛滋病權威專家何大一博士表示，醫學界正致力於研發疫苗和治療方法，民眾可以做的，就是確實遵守防疫規定，為科學家爭取更多時間。

何大一說：「這場大流行病尚未到達高峰，我們大家要做的，就是讓疫情的傳播緩和下來，大眾要為科學家爭取時間，以有效的研發出包括藥物、抗體和疫苗。」

何大一表示，科學界在疫情爆發後，動員起來的研發行動十分迅速，規模也是史無前例，他相信終究會找到辦法終結疫情。

Fauci醫生應邀在會中作專題演講，他評估新冠病毒疫苗，可能在明年初之前面市，其他療法也會比疫苗很快有結果。

Fauci醫生說：「我是審慎樂觀認為，我們明年初之前會有疫苗，我們剛剛啟動的網站，招募人員參與臨床實驗，來測試候選的疫苗及其他預防策略，已吸引超過十萬人自願參加，不同型態療法的臨床試驗，包括單克隆抗體、康復者血漿，和超免疫球蛋白，可能更早會有結果。」

Fauci醫生也強調，雖然在紐約州和麻州等地看到社區感染大幅降低，但全國仍有一些區域疫情非常嚴峻，尤其對未來的疫情發展還不明朗，現在還不能鬆懈。

Fauci醫生說：「但現在不是自滿的時候，我們反而要更努力，因為工作尚未完成，我們必須保持警惕，面對未來的不確定性，我們不知道這場大流行會如何演變，或是最終的影響為何，特別是在接下來的秋冬季節性流感重臨時。」

Fauci醫生也對於在前線默默貢獻的亞太裔醫療人員表示感謝，並稱許亞裔社區踴躍捐贈口罩等醫療物資的善舉。

Fauci醫生說：「我要特別謝謝亞太裔組織全體貢獻了超過3,100萬美元，取得數上千萬的醫療保護設備，並捐給全國的醫院和緊急人員，這也是強有力的範例，說明美國人在需要時刻的慷慨。」

國際領袖基金會於1994年由傑龍、董繼玲夫婦推動成立，積極鼓勵新移民進入美國主流社會，並在政治、經濟、科學、文化等方面培訓下一代亞裔青年，為成為未來領袖做好準。

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