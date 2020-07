港大校委會大比數通過解僱法律系副教授戴耀廷

【有線新聞】

香港大學校委會以大比數通過解僱法律系副教授戴耀廷,戴耀廷認為這個決定是由大學以外的勢力作出,標誌著香港學術自由的終結。有校委會委員批評,校委會推翻了教務委員會的建議,嚴重衝擊院校自主。

佔中案被判囚的戴耀廷,終身教席的去留由李國章領導的港大校委會拍板。消息指,最終以18比2大比數通過即時解僱。港大指決議是大學内部事宜,不宜評論細節。

這個決定跟由教職員組成的教務委員會早前的建議完全相反,有份投票的校委會學生代表說失望和憤怒。

港大校委會委員學生代表李梓成表示:「林鄭月娥,我們的校監、校委會主席李國章、校務委員們都不代表香港大學。某些人一意孤行,個人認為這很踐踏作為大學學術自由、自主的尊嚴,所以我感到憤怒。」

據了解,在正式投票解僱戴耀廷前,有委員認為應該要等戴耀廷佔中案的上訴結果先決定,但亦以18比2被否決。校委會指若上訴有結果,會重新檢視決議。

港大學生會批評決定嚴重衝擊院校自主,校友關注組說會跟學生會一起反對。

港大校友關注組副召集人麥東榮指:「一個人的終身教席為何要取消?就是因為他不適合教書,很簡單,沒有其他理由的。這部分教委會已經有清楚建議和論述,說戴耀廷不值得解僱。這部分由3分2校外成員組成的校務委員會,悍然將代表大學的教務委員會對教學事務的觀點完全不予理會,更推翻了他。」

戴耀廷在Facebook回應,指辭退他的決定是由大學以外的勢力,透過它的代理人作出,標誌香港學術自由的終結,教研人員再難以自由地就政治或社會爭議,發表具爭議的言論,學術機構亦再不能保護其成員免受內部及外在干預。

他感謝港大培育他成為一名法律學生、法律老師及法律學者,目睹所愛的大學沉淪感到心痛,他會以另外的身份繼續法治的研究及教學工作,也不會停止為香港的法治而戰。

中聯辦指港大校委會的決定是懲惡揚善、順應民心的正義之舉,堅定維護校規校紀,捍衛大學之道,淨化大學正常教學秩序和教學環境,以及對香港社會整體利益的高度負責,符合公眾期盼,維護了社會公義。

