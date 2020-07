搵屋住：Fremont可負擔兩房公寓放售

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣Fremont市又有一個低於市場價的鎮屋式的兩房公寓重新放售,售價不到43萬。

這個重新放售的低於市場價兩睡房2.5個浴室的公寓,位於Fremont Ardenwood Road和Paseo Padre Pkwy交界一個住宅屋苑內,臨近84號公路出入口。

這個公寓建於2014年,類似三層式鎮屋,地下是車房,售價約為429,000元,HOA管理費每月大約240元,公寓入住人數為2至5人。

申請人家庭必須在Fremont居住或者工作,家庭年收入限制方面,兩人家庭不得超過104,885元,三人家庭為118,030元。

申請人必須為首次置業人士,並有Fremont市認可的房屋貸款預審批,申請截止日期為8月10日星期一中午12點。

查詢申請詳情: https://www.fremont.gov/3439/Below-Market-Price-BMP-Homes

宣傳單張: https://www.fremont.gov/DocumentCenter/View/45401/Flyer—5717-Via-Lugano-Fremont

